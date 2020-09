Alicia Vikander zachwyciła sylwetką w filmie o Larze Croft. Wypadła lepiej niż Angelina Jolie?

Film "Lara Croft. Tomb Raider" był kultową adaptacją gier i serii komiksów o tej samej nazwie. Choć pierwsza kinowa wersja z 2001 roku dała Angelinie Jolie rozpoznawalność na całym świecie, krytykom i fanom gier produkcja nie do końca się spodobała. Po dwóch częściach twórcy postanowili zrezygnować z kolejnych, dopiero 17 lat później zdecydowali się spróbować nakręcić jeszcze jeden film. Tym razem jednak piękną Angelinę zastąpiła Alicia Vikander.

REKLAMA

Alicia Vikander zastąpiła Angelinę Jolie. Jak przygotowała się do roli Lary Croft?

Alicia Vikander do przygotowań do roli podeszła bardzo poważnie. Za jej treningi i diety odpowiadał Magnus Lygdback - trener personalny największych gwiazd Hollywood (trenował m.in. Lady Gagę czy Bena Afflecka). Intensywne treningi rozpoczęły się już siedem miesięcy przed kręceniem scen. Magnus w wywiadzie dla "Hollywood Reporter" zdradził, co musiała zrobić Alicia, by osiągnąć taki efekt.

Drobna Alicia skupiła się głównie na powiększeniu mięśni. Choć na co dzień jest wysportowaną osobą (Alicia kiedyś była baletnicą), do kręcenia ekstremalnych scen potrzebowała siły. By odpowiednio przybrać na wadze i zbudować masę mięśniową, musiała przestawić się na specjalną dietę i zrezygnować całkowicie z cukru. Jej posiłki składały się głównie z jaj, które dostarczały dużo białka. Oprócz tego musiała mieć lekcję ze sztuk walki, wspinaczki i łucznictwa. Ponadto codziennie wykonywała ćwiczenia na siłowni.

Alicia jest bardzo pracowita. Najtrudniej było zmusić ją, by wzięła jeden dzień wolnego na regenerację - zdradził jej trener

Ciężka praca nie poszła na marne. Alicia zakończyła przygotowania z takim sukcesem, że większość scen kaskaderskich wykonała samodzielnie. Udowodniła także, że potrafi osiągnąć wyznaczony cel - co było odpowiedzią na niezadowolenie fanów gry, którzy byli przekonani, że drobniutka postura Alicii nie będzie pasowała do Lary Croft.

Lara Croft Tomb Raider FORUM FILM POLAND

Niemniej jednak nie może zapomnieć o staraniach Angeliny Jolie podczas pierwszej adaptacji gry komputerowej. Choć fizyczne warunki miała zdecydowanie lepsze (była wyższa i silniejsza), nie odpuściła sobie odpowiednich treningów. Także przeszła wymagający kurs sztuk walki i specjalnie do filmu nauczyła się brytyjskiego akcentu. Pierwszy film został oceniony negatywnie, ale krytycy byli zachwyceni przygotowaniem fizycznym Angeliny.

Angelina Jolie - "Tomb Raider, Kolebka życia"

Co ciekawe, Angelina Jolie za rolę Lary Croft była nominowana do Złotych Malin w kategorii "najgorsza aktorka pierwszoplanowa".

A Waszym zdaniem, która z aktorek wypadła lepiej?