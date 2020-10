Lara Gessler urodziła córkę. Znajoma ujawniła szczegóły

Lara Gessler informacją o ciąży pochwaliła się na swoim Instagramie w kwietniu. Na razie o narodzinach dziecka nie poinformowała w ten sposób, ale znajoma zdradziła szczegóły porodu w rozmowie z portalem Pudelek.pl.

Lara Gessler urodziła córkę

Lara Gessler w kwietniu ogłosiła, że na świat przyjdzie jej pierwsze dziecko. Wiadomo było, że termin porodu przypada na przełom września i października. Teraz już wiadomo, że Lara urodziła zdrowego bobasa. Fakt ten ujawniła jej znajoma.

Dziewczynka jest zdrowa, wszystko poszło dobrze - powiedziała w rozmowie z Pudelkiem.

Znajoma gwiazdy zdradziła również, że Magda Gessler jest "zachwycona i przeszczęśliwa".

Zobacz wideo Lara Gessler: Moja mama jest jak narkotyk

Lara co jakiś czas dawała do zrozumienia fanom, że spodziewa się córki. Wykorzystała do tego zabawę "kurka czy kogucik" - gra polega na tym, że wyciągnięte źdźbło trawy pokazywało kogucika, czyli chłopca, lub kurkę, czyli dziewczynkę.

Na zdjęciu Lary definitywnie była kurka, a więc wiadomo było, że spodziewała się córki. Wcześniej jednak tajemnicę zdradziła matka dziewczyny - Magda Gessler, gdy pod jednym ze zdjęć napisała wymowny komentarz.

Podwójna córeczka - skomentowała Magda.

Lara nie chciała zdradzać jednak wszystkiego, dlatego do tej pory trzyma w tajemnicy imię, które wybrała dla malucha. Powiedziała, że będzie jednak bardzo tradycyjne.

Kim jest Piotr Szeląg? Mąż Lary Gessler

Lara Gessler długo ukrywała swój związek z Piotrem Szelągiem. Jej parter nie jest medialny i unika rozgłosu. Pierwszy raz para pojawiła się oficjalnie na balu "TVN-u" w 2019 roku. Kilka dni temu zakochani ogłosili, że wzięli ślub. Mąż Gessler jest prawnikiem, który prowadzi własną kancelarię w Warszawie.

Lara ma za sobą już jeden rozwód. Na początku 2019 roku rozstała się z mężem, Pawłem Ruczem, po zaledwie półtorarocznym małżeństwie. Niedługo po rozstaniu w życiu kobiety pojawił się nowy partner. Jakiś czas temu Lara Gessler wyjawiła, że nie zamierza bawić się w "instamatkę" i nie planuje po porodzie stać się ekspertem w kwestii porodu.