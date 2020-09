Meghan Markle i (były) książę Harry starają się na nowo zaistnieć w hollywoodzkiej rzeczywistości. Mimo że robią to małymi krokami, to są to coraz bardziej odważne działania. Po tym, jak była para królewska przeprowadziła się do luksusowej willi w Santa Barbara, w sieci pojawiło się wiele zdjęć i screenów, na których możemy podejrzeć jej wnętrza. I tak na przykład wiemy, co Meghan i Harry trzymają nad kominkiem.

Ostatnio małżeństwo pojawiło się w programie "TIME100", w którym została ogłoszona lista 100 największych twórców, wpływowych osób i liderów świata. Meghan i Harry nie znaleźli się w tym zestawieniu, a tylko pogratulowali innym wyróżnionym. Dzień później była aktorka znowu pojawiła się na wizji, a czujni obserwatorzy zwrócili uwagę na jej stylizację.

Meghan Markle w projekcie Victorii Beckham

W materiale zrealizowanym specjalnie na wydarzenie "TIME100", widzimy Meghan, która postawiła na prostą i elegancką stylizację. Czarne spodnie połączyła z koszulą o odcieniu brązu. Jest to projekt jej bliskiej przyjaciółki i byłej członkini zespołu Spice Girls, Victorii Beckham.

Dzień później Meghan wystąpiła w kolejnym show. Tym razem widzowie mogli ją oglądać w "America's Got Talent". Czujne oczy fanów dostrzegły pewien ważny szczegół. Markle po raz kolejny założyła koszulę projektu byłej Spicetki. Zmienił się tylko kolor i tym razem 39-latka wybrała odcień karmelu.

Jedwabna koszula z kołnierzem od Victorii Beckham kosztuje 570 funtów, czyli około trzy tysiące złotych. Jak oceniacie styl Meghan?