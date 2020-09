Anna Popek pluska się i kusi nad Bałtykiem. Gwiazda TVP sporo pokazała

Anna Popek wybrała się na krótkie wakacje nad Bałtykiem. Na plaży towarzyszyła jej mama, która była zapewne także fotografem dziennikarki. Na zdjęciach z wczasów widać, jak kobieta pozuje w jednoczęściowym kostiumie, który uwydatnił walory prezenterki. Zwrócili na to uwagę także fani.

REKLAMA

Anna Popek pluska się w wodzie

Anna Popek jest dziennikarką i prezenterką telewizyjną związaną od początku kariery z Telewizją Polską. Brała udział w licznych programach, m.in. "Świat się kręci", "Dzień dobry, Polsko!" i "Pytanie na śniadanie". Dzieli się w sieci nie tylko momentami z pracy na planie, ale również fotkami, na których pokazuje, jak spędza swój czas wolny. Tym razem wybrała się na kilkudniowy wypad nad morze i postanowiła zrelacjonować fanom, jak dobrze się tam czuje. Wrzuciła do sieci także zdjęcie, na którym pozuje w bikini. Można by pomyśleć, że Popek to nastolatka pluskająca się w wodzie, ponieważ jej wygląd właśnie na to by wskazywał. Internauci od razu skupili wzrok na biuście Ani, ponieważ przez mokry strój było sporo widać.

Anna Popek zachwyca fanów sylwetką

Anna Popek uwielbia spędzać aktywnie czas i często dzieli się z fanami swoimi przygodami. Jakiś czas temu podjęła się nawet morsowania w lodowatej wodzie i nadal z jej twarzy nie schodził ogromny uśmiech. Na zdjęciach z wakacji dziennikarka wygląda równie pogodnie, co też zwróciło uwagę fanów. Oczywiście nie tak mocno, jak sylwetka Popek.

Kobiety, bierzcie przykład z pani Ani, bo nie liczy się to, ile masz lat, tylko na ile lat się czujesz

Super kobieta, piękna figura i te sutki.

Zjawiskowa, seksowna Anna!

Podzielacie zdanie fanów Ani na temat jej wyglądu?

Zobacz też: Anna Popek w kostiumie kąpielowym. Fani zachwycają się jej długimi nogami. "Czy to dar od Boga?". Odpowiedziała