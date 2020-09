Zofia Zborowska i Andrzej Wrona kilka tygodni temu wprowadzili się do nowego domu. Zależało im na prywatności oraz dużej przestrzeni, więc zdecydowali się zamieszkać pod Warszawą. Zakochani pochwalili się już jak urządzili kuchnię, a nawet zdążyli wyprawić domówkę, na której zjawili się ich sąsiedzi - Piotr i Agata Rubikowie. Okazuje się, że aktorka i siatkarz bardzo przyłożyli się do aranżacji wnętrz rodzinnego gniazdka. Andrzej pochwalił się fanom meblem, który sam zaprojektował.

Andrzej Wrona sam zaprojektował kanapę

Reprezentant Polski opublikował na swoim Instagramie zdjęcie, na którym siedzi do dosyć pokaźnych rozmiarów kanapie. Nie omieszkał pochwalić się, że sam ją zaprojektował. Narożnik ma nie tylko wbudowany podnóżek na nogi. W jej wnętrzach jest ukryty między innymi barek oraz miejsce na pady do konsoli. Nie zabrakło również miejsca na kontakt, do którego można podłączyć na przykład laptopa czy telefon.

Andrzej - projektant mebli odcinek... kolejny. Sam sobie wymyśliłem kanapę (...). Są w niej najpotrzebniejsze rzeczy, czyli barek, gniazdka USB, miejsce na gry i pady do plejki oraz miejsce z funkcją relax, oraz wysuwana cześć do spania. Wmontowany stoliczek ma wiele funkcji. Full serwis - napisał dumnie.

Obserwatorzy siatkarza zachwycili się jego pomysłem. Pod zdjęciem oryginalnej kanapy mogliśmy przeczytać wiele pochwał, ale także niewinnych żarcików.

Anżej w swojej jamie - napisała żona.

Ten barek trochę daleko od centrum dowodzenia.

Czyli jak cię Zosia wygoni na kanapę, to nie będziesz spał skulony.

Gniazdo Wrony - pisali rozbawieni.

Może Andrzej powinien zacząć sprzedawać takie kanapy. Wszystko wskazuje na to, że znalazłoby się wielu chętnych.