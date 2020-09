Za nami czwarty odcinek dziewiątego sezonu "Top model". Jak zawsze nie odbyło się bez emocji i poznaliśmy pierwszą osobę, która opuściła program. To rudowłosa Wiktoria. Jednak po decyzji jurorów w sieci powstała burza. Według internautów to Gracja Kalibabka powinna opuścić dom modelek.

"Top model". Widzowie oburzeni zachowaniem Gracji Kalibabki

Gracja Kalibabka podczas pierwszej profesjonalnej sesji zdecydowanie się nie popisała. Zaczęło się od tego, że dziewczyna poprawiła makijaż, którzy zrobił jej charakteryzator. Po zwróceniu uwagi Michała Piróga nie wytrzymała napięcia. Podczas pozowania zaczęła wspominać zmarłego tatę Jerzego Kalibabkę (z którym sama nie chciała być kojarzona). Nie obyło się bez płaczu i próby wzbudzenia litości. Co więcej, na sesji nie dała z siebie wszystkiego, a zdjęcie nie wyglądało dobrze.

To jest dla mnie tak ważne, że tutaj jestem i chciałabym, żeby tata tutaj ze mną był. Jest mi naprawdę ciężko - powiedziała.

Mimo całej sytuacji, krytyki i nieudanego zdjęcia jurorzy postanowili dać dziewczynie drugą szansę, a z programem pożegnała się Wiktoria. Internauci od razu zareagowali na taki obrót spraw, zarzucając produkcji niesprawiedliwość.

Powinna odpaść Gracja, lecz ktoś musi robić dramy...

Jaki cudem Gracja została?

Gracja cwana jak ojciec w młodości. Kto zna historię ten wie - czytamy w komentarzach.

Kim był Jerzy Kalibabka?

Jerzy Kalibabka był jednym z najbardziej znanych przestępców w Polsce. Zasłynął uwodzeniem i okradaniem bogatych kobiet w kurortach. Sam twierdził, że spotykał się z ponad dwoma tysiącami dziewczyn i miał 28 dzieci. Dzięki działalności przestępczej mógł pozwolić sobie na bardzo wystawne życie.

Był wielokrotnie aresztowany przez milicję, ale zazwyczaj udawało mu się ominąć karę. W 1984 roku został jednak skazany na 15 lat więzienia i uznano go winnym oszustw, wyłudzeń, pobić i uwodzenia nieletnich. "Tulipan" przyznał się do wszystkich zarzutów z wyjątkiem wykorzystań seksualnych. Więzienie opuścił po 9 latach. Wtedy wrócił do rodzinnego Dziwnowa i związał się z 16-letnią dziewczyną, z którą doczekał się 5 dzieci. Jednym z nich są Gracja i Jacek, którzy wzięli udział w 9. edycji "Top model".

Rodzeństwo Kalibabka w "Top model"

W 9. edycji programu "Top Model" Gracja Kalibabka pojawiła się z bratem Jackiem Kalibabką. Od samego początku przypadli do gustu jurorom, jednak do domu modelek udało dostać się tylko Gracji. Dziewczyna wyznała wtedy, że mają jeszcze starszego brata, który także idealnie sprawdziłby się w roli modela.