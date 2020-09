Joanna Przetakiewicz to bez wątpienia jedna z najlepiej ubranych Polek. Dyrektor kreatywna La Manii ma wyczucie stylu i doskonale wie, w czym jej sylwetka wygląda najlepiej - zazwyczaj stawia na obcisłe spodnie i eleganckie marynarki. Świetnie czuje się też w galowych sukniach, co wielokrotnie udowodniła, pozując na ściankach ze swoim narzeczonym, Rinke Rooyensem. Jak więc jako znawczyni mody ocenia styl pierwszej damy, Agaty Dudy?

Joanna Przetakiewicz ciepło o Agacie Dudzie

Agata Duda przyzwyczaiła Polaków do klasycznych i bardzo zachowawczych stylizacjach. Pierwsza dama współpracuje z doradcami, którzy po ponad pięciu latach prezydentury męża nauczycielki niemieckiego doskonale wiedzą, w czym sama zainteresowana czuje się najlepiej. Zazwyczaj są to garsonki w stonowanych kolorach, sukienki za kolano, czy eleganckie płaszcze. Jakiś czas temu poprosiliśmy, by jedną z jej stylizacji oceniła Joanna Przetakiewicz. Dyrektor kreatywna La Manii nie kryła zachwytu.

Sama stylizacja jest bardzo klasyczna i nie jest zła jak na pierwszą damę. Wolałabym, żeby ten toczek był zdecydowanie prostszy, ale w sumie tak: płaszcz jest bardzo ładny, to że ma białe coś pod spodem, czarną małą torebkę - ta stylizacja nie jest zła.

Joanna dodała również, że woli prezydentową we fryzurze zaczesanej do góry i do tyłu. Znalazła się tym samym w mniejszości - modowi krytycy najczęściej zalecają Agacie Dudzie pozowanie we włosach ułożonych na bok.

Ja zdecydowanie wolę Panią Agatę Dudę we fryzurze ułożonej do góry - to wysmukla i daje efekt bycia wyższą, bycia taką majestatyczną.

Agata Agata Duda East News

Zgadzacie się z opinią Joanny?

