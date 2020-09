Andrzej Piaseczny to jedna z tych gwiazd, która uciekła ze stolicy i zaszyła się z dala od zgiełku miasta. Artysta kilka lat temu zbudował swój azyl w Górach Świętokrzyskich, w okolicy pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Jednak z racji zobowiązań zawodowych co jakiś czas musi pojawić się w Warszawie. Teraz kupił tutaj nowy apartament, gdzie będzie mógł się zatrzymać. Zobaczcie, jak go urządził.

REKLAMA

Andrzej Piaseczny kupił apartament w stolicy

Wokalista do tej pory nie pokazał swojej posiadłości, w której mieszka na co dzień. Wiemy jedynie, że ma ogród, w którym hoduje warzywa. Za to teraz zaprosił fanów do swojego mieszkania w stolicy. Na Instagramie pojawiły się zdjęcia z wnętrza lokum. Jak się dowiadujemy, niezbędny był remont, który już stał się wspomnieniem. W domu Andrzeja Piasecznego dominują teraz kolory ziemi, czyli brązy, szarości, zielenie. Do aranżacji wnętrz użyto drewna, które znalazło się m.in. na ścianach w holu. To właśnie z tego pomieszczenia architektka jest najbardziej zadowolona:

Hol u @andrzejpiaseczny_official przeszedł wielką zmianę i zawsze, gdy tu jestem. to podoba mi się tak samo, jak go wymyśliłam na początku. Miał być zielony, z ukrytymi drzwiami, dymionymi lustrami, ceramiczną płytką i deską. Idealnie - napisała na Instagramie Magdalena Miśkiewicz.

W salonie goście mogą wypocząć na niebieskiej kanapie, na przeciwko której stanął telewizor. Stąd można wyjść na balkon. Internauci są zachwyceni tym, jak wygląda mieszkanie artysty:

Wspaniale zaprojektowany hol i całe wnętrze. Tradycja i nowoczesność tworzą bardzo zgrany duet. Przepięknie.

Świetne zestawienie kolorów, piękne drewno i ta perspektywa...

Kojące i wyciszające wnętrze - chwalą.

A Wam jak się podoba?