Joanna Koroniewska pokazała pupę na Instagramie. Wszystko po to, by zareklamować... kosmetyki. Udana promocja?

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor są jedną z najbardziej zaangażowanych w media społecznościowe par polskiego show-biznesu. Chętnie przekomarzają się we wpisach, pokazują kulisy życia prywatnego na InstaStories i żartują z wzajemnych pomysłów i wpadek. Ostatnio głośno było o ich perypetiach związanych z zakupem domu. Dziennikarz żartował, że jego żona "kupuje domy jak bułki".

Choć nikogo już nie dziwią internetowe szaleństwa wyjątkowo zabawnego małżeństwa, ostatni post Joanny Koroniewskiej rozbudził wyobraźnię i spotkał się ze zdecydowaną aprobatą obserwujących. Na najnowszej fotografii aktorka pozuje tyłem do obiektywu, co w efekcie sprawiło, że to jej krągłe pośladki znalazły się na pierwszym planie. Joasia wykorzystała okazję, by zareklamować kosmetyki i zdradzić, co najbardziej w kobietach pociąga jej męża:

Co mężczyznom najbardziej podoba się w kobiecie? Mój mąż twierdzi, że twarz i pupa. Przynajmniej u mnie. Dlatego ogromną przyjemnością przedstawiam Wam polski produkt, ekologiczna markę kosmetyków do twarzy i ciała premium. Począwszy od składu a kończąc na opakowaniach całkowicie wykonanych z recyklingu, z naprawdę świetnym designem poszczególnych produktów, a wszystko to co w składzie oparte jest na naturalnych i roślinnych surowcach z certyfikowanych upraw ekologicznych. Kosmetyki te posiadają certyfikat Vegan Society. Otrzymały też wiele prestiżowych nagród. Więcej na temat ich składu i działania dowiecie się na moim stories.

Jak Wam się podoba ten "chwyt marketingowy"?