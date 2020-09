Natalia Szroeder schudła 10 kg i zdradza szczegóły metamorfozy. "Nie polecam tego. To jest bardzo złe"

Natalia Szroeder już jakiś czas temu odpowiadała na zaczepki fanów, którzy pod jej instagramowymi zdjęciami pisali, że jest zbyt szczupła (więcej na ten temat TUTAJ). Teraz, w rozmowie z Kubą Wojewódzkim wyjaśniła, co stoi za jej metamorfozą.

Natalia Szroeder: Schudłam 10 kilogramów

Natalia Szroeder na kanapie samozwańczego króla TVN-u, w podkaście "Sztuka Łączenia Rémy Martin", zdradziła, że schudła aż 10 kilogramów. Taka zmiana wagi nie była jednak gwałtowna - metamorfoza wokalistki trwała bowiem 2 lata. Co jednak zaskakujące, nie była zamierzona. Szroeder nie stosowała się wszak do żadnych specjalistycznych diet, nie wylewała też z siebie na siłowni siódmych potów. Okazuje się, że utrata wagi łączy się z faktem, że piosenkarka niekiedy ma zdecydowanie mniejszą ochotę i potrzebę, by jeść. Szroeder od razu podkreśliła jednak, że taki sposób na redukcję wagi nie jest najlepszy dla organizmu - swojej "metody" nie polecała więc nikomu, kto chciałby zrzucić zbędne kilogramy.

Byłam okrąglejsza. Dwa lata temu miałam prawie 10 kg więcej niż teraz. U mnie jest to widoczne. Mam po mamie to, że mamy takie momenty ze dwa razy w roku, kiedy nie jemy. W sensie jemy, ale dużo mniej i to trwa przez kilka miesięcy. I to wynika z tego, że tak mówi do mnie mój organizm - powiedziała.

Zaraz jednak dodała:

Ale nie polecam tego. To jest bardzo złe. Jestem wtedy dużo słabsza. Nie lubię tych wahań u siebie, bardzo ich nie lubię. Nie polecam tego na chudnięcie - usłyszeli widzowie.

Myślicie, że takie wyznanie zamknie usta tym, którzy komentują zdjęcia Natalii na jej Instagramie i polecają jej przybrać na wadze?