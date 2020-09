Dzieci gwiazd wzbudzają ogromne zainteresowanie mediów. Wiele osób ciekawi, jak znani i lubiani wychowują swoje pociechy. Nie inaczej jest w przypadku syna Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella. Niedawno aktorka udzieliła szerszego wywiadu dla portalu Plejada, w którym opowiedziała o Henryku, jego nauce polskiego i wychowaniu. Wiedzieliście, że jest bardzo spokojnym chłopcem i kocha odwiedzać Polskę?

Alicja Bachleda-Curuś szczerze o synku

Henry Tadeusz Farrell urodził się w 2009 roku. Choć jego sławni rodzice postanowili, że syn pozostanie pod opieką mamy, Colin robi wszystko co może, by widywać syna regularnie.

Dzielimy się obowiązkami albo ja, albo jego tata - przyznała Alicja.

W wywiadzie dla Plejady, Alicja opowiedziała o charakterze jej syna. Henry to uosobienie spokoju.

Mój syn jest nocnym markiem i zdarza się mu zarwać noc. Lubi to. Nie wystarcza mu godzin w ciągu dnia na czytanie, bo on czyta bardzo dużo. (...) On jest bardzo wrażliwym chłopcem, ale też jest bardzo niezależny. On potrafi zupełnie w samotności spędzać dzień, zaczytany. Nie potrzebuje ciągłej atencji.

Alicja razem z synem nadal mieszkają w Stanach Zjednoczonych. Mimo to aktorka robi wszystko co może, by Henryk nauczył się mówić płynnie po polsku.

Musiałam znaleźć balans, więc ja mówię do niego po polsku, ale również przychodzi wspaniała dziewczyna, która udaje, że w ogóle nie mówi po angielsku i on bardziej przy niej się stara niż przy mnie. (...) Rozumie prawie wszystko po polsku. Mówi troszeczkę, ale coraz lepiej i będzie mówił, bo też sam tego bardzo chce. I to jest chyba najważniejsze. Bo to dla mnie jest ważne i dla niego też. To obcowanie ze swoją kulturą. Bardzo lubi jeździć do Polski, do dziadków, często rozmawia z nimi przez Skype'a, ale też kocha swoich kuzynów w Zakopanem, więc bardzo lubi tam przyjeżdżać. Z nimi też stara się rozmawiać po polsku, chociaż oni mówią biegle po angielsku.

Ponadto gwiazda wychowuje syna w duchu polskich wartości. Szczególnie stara się przekazać mu te, które w Polsce są bardziej widoczne niż w Stanach Zjednoczonych. Jest to chociażby szacunek do osób starszych.

Związek Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella

Alicja Bachleda-Curuś i Colin Farrell poznali się na planie filmu ''Ondine''. Od razu między nimi zaiskrzyło, a relacja filmowa znalazła swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Ich romans przerodził się w związek, a owocem ich miłości jest syn. Niedługo po narodzinach Henry'ego para poinformowała o rozstaniu.