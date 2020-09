Edward Miszczak i Anna Cieślak pojawili się na tym samym koncercie. Te zdjęcia wiele mówią o ich relacji

Od kilku miesięcy media rozpisują się o relacji Edwarda Miszczaka i Anny Cieślak. Aktorka i dyrektor programowy stacji TVN nie mają w zwyczaju opowiadać o swoim życiu prywatnym, jednak w komentowaniu ich miłosnego związku wyręczają ich najbliżsi. Niedawno wujek Cieślak podzielił się z tabloidem swoimi wrażeniami na temat doniesień dotyczących zaręczyn pary. Bronisław Cieślak odniósł się również do różnicy wieku, jaka dzieli aktorkę i dyrektora.

Anna Cieślak pojawiła się niedawno na "Narodowym czytaniu "Balladyny", a pierścionek, który błyszczał na jej serdecznym palcu zdaniem niektórych to zaręczynowa biżuteria podarowana przez Edwarda Miszczaka. 65-latek co prawda nie zdradził tożsamości swojej ukochanej, jednak w wywiadzie dla tygodnika "Newsweek" przyznał, że udało mu się stworzyć szczęśliwą relację.

Edward Miszczak i Anna Cieślak na koncercie

Wygląda na to, że osnuty aurą tajemniczości związek jeszcze takim pozostanie. Anna Cieślak i Edward Miszczak pojawili się na elitarnym koncercie ku pamięci Władysława Szpilmana. Na evencie gościła śmietanka celebrytów, między innymi Nergal i Izabela Janachowska z mężem. Cieślak na tę okazję wybrała długą ciemną sukienkę z dekoltem V-neck, do której pobrała pokaźnych rozmiarów torebkę. Jest to pierwsza impreza Miszczaka i Cieślak od czasu pojawienia się informacji o ich związku. Para nie pozowała razem przed obiektywem paparazzi i wyraźnie zachowywała dystans, a dyrektor programowy wpadł w wir rozmowy z Agnieszką Woźniak-Starak.

Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. Wygląda na to, że aktorka i dyrektor programowy TVN wciąż starają się nie afiszować ze swoją relacją.