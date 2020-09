Ślub Meghan Markle i księcia Harry'ego był jednym z najważniejszych wydarzeń w show-biznesie w 2018 roku. Tylko w Polsce majową ceremonię oglądało w telewizji około 2,9 mln widzów. Zaślubiny pochodzącej z USA byłej aktorki i syna księżnej Diany według niektórych miały wymiar symboliczny. Przełomowe wydarzenie wspominał biskup Michael Curry, który wygłosił kazanie na ślubie jednej z najpopularniejszych par świata.

Biskup wspomina kazanie wygłoszone na ślubie Meghan i Harry'ego

Amerykański duchowny w wywiadzie dla magazynu "People" opowiedział o swoich odczuciach, które towarzyszyły mu podczas wygłaszania kościelnej nauki przed brytyjską królową. Przyznał, że pamiętnego dnia czuł obecność przodków swoich i Meghan. W pamiętnym kazaniu biskup zamieścił elementy tradycyjne dla kultury afroamerykańskiej, między innymi zacytował fragment "There is a Balm in Gilead” - starej gospelowej pieśni:

Pamiętam, że po tym, jak wygłosiłem kazanie, czułem, że niewolnicy są obecni w tym miejscu. Nie chcę wyjść na kogoś nawiedzonego, ale to wyglądało tak, jakby tego dnia ich głos został w jakiś sposób usłyszany, (…) a jedna z ich piosenek i jeden z ich potomków był obecny. Królowa była bardzo łaskawa.

Zdaniem duchownego ślub Meghan i Harry'ego był symbolicznym aktem równości i przeprosin za krzywdy, które wyrządził brytyjski imperializm:

To znak nadziei dla tych, którzy pochodzą od ludzi schwytanych do handlu niewolnikami, prawdopodobnie brytyjskiego handlu niewolnikami, którzy zostali sprowadzeni z wybrzeży Zachodniej Afryki do wybrzeży Ameryki. Jeden z ich potomków był w obecności królowej i zacytował jedną z ich piosenek.

Mężczyzna zauważył, że miłość Harry'ego i Meghan była niczym remedium na szerzące się w świecie podziały:

Dla mnie to istotne, że były to dwie osoby, które naprawdę się kochają. To połączyło dwa narody, Wielką Brytanię i USA, ale także ludzi z całego świata. Zdałem sobie sprawę, że miłość scala ze sobą - przynajmniej na chwilę - świat pełen różnic. Myślę, że to jest przypowieść o tym, co może zdziałać prawdziwa miłość.

Uważacie, że ślub Sussexów rzeczywiście miał wymiar symboliczny?