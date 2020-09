Penn Badgley stał się popularny dzięki kultowemu serialowi "Plotkara", gdzie wcielił się w postać Dana Humphreya. Rolą marzyciela-artysty niepasującego do otaczającego go świata bogatych i sławnych ludzi zaskarbił sobie sympatię telewidzów. Nastolatkowie z całego świata dopingowali go w podbojach serca najpierw Sereny van der Woodsen, a później Blair Waldorf.

REKLAMA

ZOBACZ: Jak wygląda Blake Lively z "Plotkary" wiemy, ale zdziwicie się, jak zobaczycie Badgleya. Już nie jest "ładnym chłopcem"

Zobacz wideo Ty - zwiastun serialu

Od 2018 roku przystojny aktor gra również w amerykańskim thrillerze psychologicznym "You", który także cieszy się popularnością. Jednak to 2020 rok przyniósł mu najważniejszą rolę w życiu - rolę ojca.

Penn Badgley został ojcem. Aktor "Plotkary" zdradził płeć syna

Ciąża i szczęśliwe rozwiązanie to dla Domino Kirke i Penna Bagleya podwójne szczęście. Niedawno żona aktora informowała fanów za pośrednictwem Instagrama, że niestety, nie udało jej się donosić dwóch poprzednich ciąż. Piosenkarka wyznała, że kolejna ciążą po dwóch poronieniach to zupełne inne przeżycie:

Znowu w drodze... Ciąża po utracie to zupełnie inna sprawa. Po dwóch poronieniach z rzędu byliśmy gotowi to nazwać. Przestałam ufać swojemu ciału i zaczęłam akceptować fakt, że to się skończyło - mówiła wówczas.

Na szczęście Domino Kirke i Penn Badgley doczekali szczęśliwego rozwiązania. Radosną nowinę przekazali w nietypowy sposób, pokazując fanom rysunek, który przedstawia serce ich dziecka. Z opisu wynika, że do rodziny aktora i piosenkarki dołączył chłopiec. Póki co znani rodzice nie zdradzili jego imienia.

Plotek wita na świecie i życzy wszystkiego dobrego!

Jak myślicie, jakie imię wybrali świeżo upieczeni rodzice dla swojego syna? Może Dan?