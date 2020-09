Doda jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Gwiazda chętnie chwali się zarówno prywatnymi zdjęciami, jak też tymi z planu filmowego "Dziewczyny z Dubaju". Na instagramowym koncie wokalistki nie brak też nagrań. Ostatnio Doda pochwaliła się wideo z siłowni, na którym wysmarowana olejkami, w skąpym stroju, ćwiczy w rytm utworu "Call on me". Cel był szczytny, bo wiązał się ze zbiórką pieniędzy na leczenie 18-letniej, chorej na guza mózgu Julii (szerzej na ten temat pisaliśmy TUTAJ).

REKLAMA

Tym razem Rabczewska uraczyła fanów nagraniem, na którym tańczy. To już stało się hitem sieci.

Doda tańczy niczym Baby z "Dirty Dancing"

Doda wraz z ekipą filmową wyjechała do Cannes, by tam nagrywać kolejne sceny swojego filmu. Piosenkarka emocje związane z zagranicznymi wojażami i efektami z planu zdjęciowego postanowiła wyrazić w tańcu. I tak zaprezentowała układ, który nieco przypomina ten z kultowego "Dirty Dancing", kiedy Baby ćwiczy na moście oraz schodkach. Taneczne improwizacje Rabczewskiej, trzeba przyznać, były całkiem imponujące. Jednak spontaniczny taniec mógł mieć tragiczny finał - wokalistka wymachując głową, mogła uderzyć się o barierkę. Podkreśliła to zresztą sama zainteresowana w opisie pod nagraniem:

Tak się cieszy producent. Pan Bóg nad nami czuwa. Udało się, pierwszy dzień zdjęciowy w Cannes zaczął się bez szans na zakończenie, ale cuda się zdarzają. Mamy zaj**iste zdjęcia i farta. PS: tak, prawie bym walnęła łbem o balustradę - śmiała się.

Zobacz wideo Doda podczas tańca omal nie uderzyła głową o balustradę

Fani komentują

Pod nagraniem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Dominowały komplementy. Internauci pozwolili sobie też na porównania Dody do Jennifer Grey, która wcieliła się w rolę Baby w hicie z 1987 roku.

Jennifer Grey z "Dirty dancing" mogłaby się schować.

Doda, z takim talentem to tylko do "Tańca z Gwiazdami".

To się nazywa talent. Tylko schody i barierka do wykorzystania, a takie show - pisali.

A jak wam podoba się występ Rabczewskiej?