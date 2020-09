"Love Island". Na wyspie pojawiła się nowa uczestniczka. Co na to wyspiarki? "Zrobiona strasznie jest"

Ostatnio na wyspie miłości miało miejsce spore zamieszanie. Nie tylko doszło do przeparowania, które zaszokowało wszystkich, ale też niespodziewanie wyspę willę opuściła Ada, pozostawiając Kamila bez partnerki. Domyślacie się pewnie, jak to się skończyło.

Co działo się w najnowszym odcinku?

Mikołaj i Oliwia wybrali się na rowerową randkę. Nie obyło się bez buziaków. Oboje przyznali, że chcą się na siebie otworzyć i choć zrobiło się poważnie, było bardzo miło. Między tym dwojgiem wyraźnie coś iskrzy, co zresztą zauważyli pozostali uczestnicy.

Chwilę później Oliwia odbyła rozmowę z Igorem, zarzucając mu, że niewiele robi, by o nią zawalczyć. Ten z kolei nie chce za nią biegać i postawił sprawę jasno. Po prostu zachowuje dystans. Mundek postanowił pogłębić relację z Alicją i nawet pomiział ją po nodze. Ola i Rafał nadal rozmawiają o tym, że nie rozmawiają.

Alicja nie rozumie zachowania Kamila, któremu po prostu ciężko jest wejść w nową relacje. Po szczerej rozmowie sprawy nabrały jednak tempa, a para wreszcie się pocałowała. Niedługo po tym do gry wkroczył Igor, który wyperswadował jej relację z Kamilem tłumacząc, że to Mundek jest lepszym kandydatem. Oliwia zamierza dać jeszcze szansę Igorowi. Jak wyznała, chciałaby pójść z nim na prawdziwą randkę.

Na wyspie pojawiła się nowa uczestniczka

Nieoczekiwanie w łóżku Kamila pojawiła się nowa uczestniczka, Niki, która zamierza walczyć o swoją miłość. Na co dzień jest lubującą się w muzyce disco polo wokalistką, tekściarką i początkującą kompozytorką. Dodajmy, że na swoim koncie ma udział m.in. w "Ex na plaży", "Najgorszy kucharz" czy "Damy i wieśniaczki"

Nowa dziewczyna przypadła do gustu Kamilowi, który chciałby z nią spróbować. Przypomnijmy, że Kamil niedawno został bez pary i trudno było mu się odnaleźć. Jak przyznała piosenkarka, to właśnie on podoba jej się pod względem charakteru.

Alicja zarzuciła Kamilowi, że mówi jej to samo, co Oliwce. Postawiła sprawę jasno - trzeba to skończyć. Czyżby sytuacja rozwiązała w myśl zasady "gdzie dwie się bije, tam trzecia korzysta"?

Z niecierpliwością czekamy na rozwój sytuacji!