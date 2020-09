Agnieszka Włodarczyk jako aktorka zadebiutowała jeszcze będąc nastolatką. Zagrała wtedy w głośnym filmie "Sara" u boku Bogusława Lindy i Cezarego Pazury. Później pojawiała się w wielu produkcjach, między innymi w "13 posterunku" i "Plebanii". W ostatnim czasie gwiazda sporadycznie grywa w filmach i serialach, jednak cały czas cieszy się niemałą popularnością.

Agnieszka Włodarczyk na zdjęciu sprzed lat

Jak na współczesną gwiazdę przystało, Agnieszka Włodarczyk regularnie udziela się w mediach społecznościowych, a w szczególności na Instagramie. Tam "podgląda" ją już ponad 150 tysięcy osób, a to całkiem przyzwoita liczba. Aktorka wrzuca do sieci zdjęcia z życia codziennego, ale od czasu do czasu przypomina również swoim fanom archiwalne kadry. Tak też było i tym razem.

Agnieszka Włodarczyk wrzuciła na swój instagramowy profil zdjęcie wykonane 10 lat temu. Gwiazda ma na nim zupełnie inną fryzurę - długie ciemne włosy. To właściwie dzięki niej widać, że fotka liczy sobie dekadę. Fani aktorki również są zdania, że ich idolka cały czas wygląda tak samo młodo.

Fotka wygląda jak aktualna. Dobre geny.

Nadal piękna.

Taka sama, nic nie zmieniona - czytamy w komentarzach.

Cóż, trudno się z nimi nie zgodzić.