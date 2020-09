Harper Beckham wyrasta na kopię mamy. 9-latka coraz bardziej przypomina Victorię

David i Victoria Beckham od lat cieszą się ogromną popularnością, a w niektórych kręgach uchodzą za tzw. "power couple". Były piłkarz i była wokalistka Spice Girls doczekali się czwórki dzieci: Brooklyna, Romeo Jamesa, Cruza i Harper Seven. Ostatnio dumna mama pochwaliła się na swoim instagramowym profilu zdjęciem niemal całej rodzinki.

Harper Beckham wyrasta na kopię mamy

Dzieci Beckhamów powoli dorastają, jednak mimo to cały czas są w bardzo bliskich relacjach ze swoimi sławnymi rodzicami. Najgłośniej mówi się o Brooklynie, który to niedawno się zaręczył i powoli planuje ślub ze swoją narzeczoną. Uwagą mediów cieszy się także 9-letnia Harper. Co prawda dziewczynka nie przejawia jeszcze zainteresowania show-biznesem, ale zdaniem wielu osób w podboju świata może pomóc jej podobieństwo do mamy, Victorii.

Na najnowszym zdjęciu rodziny Beckhamów rzeczywiście widać, że Harper z wiekiem jest coraz bardziej podobna do swojej mamy. W komentarzach nie brakuje zachwytów nad całą familią.

Jaka piękna rodzina.

Możecie mnie adoptować? - piszą fani.

Czas pokaże, czy dzieci Beckhamów także zdecydują się życie w blasku fleszu. Póki co dzielnie towarzyszą rodzicom w obowiązkach zawodowych.