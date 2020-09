Dumna Daria Ładocha zachwyca się córką. "Brawo Mania!". Fani: Z wyglądu chyba kopia mamusi

Daria Ładocha to gotująca dziennikarka, która na co dzień pracuje w tvn-owskiej śniadaniówce. Na koncie ma udział w kilku telewizyjnych programach, a swego czasu spekulowało się nawet, że ma poprowadzić "Dzień dobry TVN". Praca w jednej z najpopularniejszych stacji telewizyjnych dała jej jednak sporą rozpoznawalność, dzięki czemu na Instagramie gwiazdę śledzi prawie 140 tys. użytkowników. To właśnie tam publikuje najwięcej treści związanych ze swoich życiem zawodowym i prywatnym. Nie ma problemu z pokazywaniem wizerunku córek. Kilka dni temu pochwaliła się młodszą pociechą, która została przewodniczącą klasy.

Daria Ładocha pochwaliła się pierwszym sukcesem córki w nowej szkole

W niedzielę na Instagramie dziennikarki pojawiło się zdjęcie kilkuletniej Matyldy. Okazuje się, że młodsza córka gwiazdy we wrześniu rozpoczęła edukację w szkole podstawowej i w pierwszych dniach została wybrana na przewodniczącą klasy.

Nowa przewodnicząca klasy 1a. Sztab wyborczy spisał się na medal. Cisza przedwyborcza się odbyła. Teraz wszyscy świętujemy. Brawo Mania! - ekscytowała się dumna Daria pod postem.

Pod zdjęciem nie zabrakło gratulacji jak i komplementów pod adresem dziewczynki. Internauci twierdzą, że Matylda jest podobna do mamy.

Z wyglądu chyba kopia mamusi.

Fajna ta Mania. Oglądam siostrzyczki jak, gotują w kuchni! Z Manią komedia.

Jakoś nie jestem zaskoczona! Brawo Mania! - dodała Agata Rubik.

My również gratulujemy i życzymy samych mądrych decyzji!

