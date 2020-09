Dagmara Kaźmierska zadebiutowała w rodzimych mediach dobre kilka lat temu, gdy na antenie TTV pojawiło się reality-show "Królowe życia". Zabawna, szczera i lekko wulgarna blondynka szybko zyskała sympatię widzów i stała się tym samym najbardziej barwną postacią z produkcji. Sama zainteresowana jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie relacjonuje swoje życie prywatne, jak i zawodowe. Przypomnijmy, że niedawno do kin trafił nowy film Patryka Vegi "Pętla", w którym Dagmara gra jedną z ról. Tym razem "królowa życia" zdecydowała się pochwalić na Instagramie czymś innym. Jej syn dostał się na medycynę, a to nie lada wyczyn. Nam Dagmara zdradziła to już jakiś czas temu.

Dagmara Kaźmierska chwali się sukcesem syna

W programie często z Dagmarą występuje jej syn Conan. Chłopak skończył już 19 lat i wybiera się na studia. Jak się okazuje, udało mu się dostać na medycynę, czym dumna mama pochwaliła się na Instagramie.

Moja małpka MONCHICHI! Chwalić się drogimi ciuchami, autami czy innymi przyziemnymi dobrami to takie płytkie, ale pochwalić się Synem, który dostał się na dobre studia to już coś. Z wielką dumą oznajmiam Wam, że Conanek dostał się na medycynę - czytamy pod jej najnowszym postem na Instagramie.

Dagmara Kaźmierska nie zdradziła, na jakiej uczelni Conan rozpocznie naukę, jednak myślimy, że to jedynie kwestia czasu, gdy tym się pochwali. Pod postem nie brakuje słów gratulacji, do których redakcja Plotka oczywiście się dołącza.

