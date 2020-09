Eliza i Trybson to uczestnicy pierwszej edycji "Warsaw Shore". Dali się poznać w programie jako wyjątkowo wulgarni i mocno imprezowi, jednak czas pokazał, że zmiany w ich życiu zmieniły także sposób ich myślenia. Odnaleźli się w roli rodziców i małżonków, a ich kolejne zdjęcia są tylko przykładem na to, że udział w kontrowersyjnym reality show nie musi oznaczać niechlubnego rozgłosu.

Eliza i Trybson z "Warsaw Shore" pozują razem na weselu

Udział w "Warsaw Shore" daje szansę osobom, które na co dzień imprezują, a w programie mogą pokazać, jak wygląda ich podejście do relacji, zabawy i używek. Bez wątpienia to okazja na spory rozgłos w sieci i świetnie udowadniają to byli uczestnicy, którzy zebrali na swoich kontach na Instagramie sporą grupę obserwatorów. Dobrym przykładem może być tutaj m.in. Mała Ania, Ewelona czy Stifler.

No i nasza para - Eliza i Trybson. Tak naprawdę tylko oni, oprócz zmiany w wyglądzie, zmienili także zupełnie swoje dotychczasowe życie. Para od lat żyje i mieszka razem. Zapoczątkowała to ciąża Elizy, która wpłynęła na rozwój relacji pary. Z czasem oboje postanowili zrezygnować z szaleńczego trybu życia i opuścili show. Jeszcze na planie połączyło ich gorące uczucie, które trwa do dziś.

Paweł jest zawodnikiem MMA, z kolei Eliza spełnia się za to jako influencerka. Małżonkowie sporadycznie pojawiają się również razem na ściankach. Tym razem jednak pokazali zdjęcie nie ze ścianki czy wspólnego domu, ale z wesela znajomych. Kobieta wybrała na tę okazję krótką kreację z koronki, z kolei Paweł tradycyjnie zdecydował się wzorzystą koszulę. Trzeba przyznać, że wizerunek pary zdecydowanie zmienił się na plus - szczególnie widać to w przypadku Elizy, która nadal lubi kusić, jednak teraz robi to z większą klasą, niż jeszcze kilka lat temu.

Myślicie, że za zmianą wizerunku idzie także zmiana duchowa?