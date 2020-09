Ewa Kasprzyk rozwiodła się z mężem po 36 latach małżeństwa. Kilka dni temu okazało się, że zrobiła to już rok temu - we wrześniu 2019 roku. Fani byli w szoku, ponieważ nic nie wskazywało na to, by specyficzny, ale długoletni związek aktorki miał się ku końcowi.

Ewa Kasprzyk opowiadała o relacji z mężem. Teraz się rozwiedli

Aktorka wyszła za mąż za Jerzego Bernatowicza w 1983 roku. Owocem ich związku jest córka Małgorzata, która kilka lat temu wystąpiła w programie „The Voice of Poland”.

W 2013 roku w wywiadzie dla Onetu, który zbiegł się z wydaniem przez nią książki "Mił.ość", Kasprzyk mówiła, że od lat nie mieszka z mężem, ale wciąż mają dobre relacje. Zaznaczyła, że nie ma mowy o rozstaniu. On ma swoje życie w Gdyni, ona - w Warszawie.

Nie widzę powodu, żebym miała chodzić po sądach i się rozwodzić, żeby być wolna. Żyjemy w zgodzie i zawsze możemy na siebie liczyć.

Aktorka wspomniała wtedy również, jaki ma stosunek do miłości.

Nikogo nie kocham i nikt mnie nie kocha - pisała w swojej książce.

Od lat mówiło się o kryzysie w związku pary. Ewa wielokrotnie była widywana w towarzystwie innych, młodszych mężczyzn, jednak zarzekała się, że ustaliła z mężem, że żyją w otwartym związku i ma do tego prawo.

Kilka dni temu w sieci pojawiła się jednak informacja o definitywnym rozstaniu Ewy z mężem. Jak podaje "Super Express", Kasprzyk w zeszłym roku wystąpiła o rozwód. Podobno decyzja o rozpadzie małżeństwa została podjęta już na pierwszej rozprawie bez orzekania o winie. Doniesienia zostały potwierdzone przez Tomasza Adamskiego, rzecznika prasowego ds. karnych Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Ewa Kasprzyk cieszy się miłością u boku nowego partnera

Jak podaje dziennik, nowym wybrankiem Ewy jest młodszy od niej Marcin, specjalizujący się w delfinoterapii. Aktorka poznała go cztery lata temu, będąc na wakacjach w Turcji. Od razu przypadli sobie do gustu, jednak odległość robiła swoje.

Teraz jednak wiadomo, że udało się utrzymać relację i Ewa już od kilku lat jest szczęśliwie zakochana. Mimo że wspominała, że nie jest to możliwe, jak widać szybko zmieniła zdanie.

Pozostaje życzyć szczęścia.