Anna Markowska to była uczestniczka "Top Model". Chociaż dziewczyna teraz świetnie sobie radzi, jeszcze kilka lat temu nic nie wskazywało na to, by miała szansę podbić świat mody. Karierę rozpoczęła w wieku 16 lat, jednak choroba przerwała jej plany aż na cztery lata.

REKLAMA

Anna Markowska z "Top Model" opowiada o chorobie

Dobrze zapowiadającą się karierę w modelingu przerwała straszna diagnoza: nowotwór złośliwy głowy. Od tego momentu modelka i jej rodzina rozpoczęli czteroletnią walkę o jej zdrowie i życie. Nie miała także szansy na dalszy rozwój kariery, bowiem wszystkie kontrakty i projekty zostały przerwane i dziewczyna nie miała szans na realizację planów.

Podczas walki z chorobą przeszła pięć operacji i dwa przeszczepy. Nie mogła czasem oddychać, normalnie jeść - przez kilka miesięcy była karmiona tylko przez sondę. Podczas leczenia przez pewien czas Ania nie mogła też mówić – wszystko przez język, który lekarze przyszyli jej do podniebienia.

Zobacz też: Ania komentuje przegraną w "Top Model". Ma żal? "Wygrałam coś droższego niż 100 tysięcy papierów! Pieniążki zarobię w pracy"

Jeszcze przed udziałem w "Top Model" w 2018 roku pokonała chorobę i wróciła do zdrowia. Podczas udziału w programie widać było specyficzny sposób mówienia, który był śladem po dawnej walce z nowotworem. Teraz jednak jest już w pełni sił - rozwija się zarówno w modelingu, jak i w dwóch sportach, którym poświęca sporu wolnego czasu - ćwiczy jogę i uprawia boks pod okiem trenera.

W rozmowie w "Dzień dobry TVN" zdradziła, że najbardziej bała się, jak jej mama poradzi sobie z tym ciężkim czasem i myślami, że może wkrótce umrzeć.

"Bałam się, jak poradzi sobie z tym moja mama. To były myśli dotyczące tego czy przeżyję, czy to już koniec. Było we mnie jednak takie zawzięcie, że dam radę - mówiła Ania w wywiadzie "DD TVN".

Wspomniała również, jak radziła radziła sobie po chorobie i czy powrót do modelingu był aż tak trudny, jak przypuszczała.

Przez cztery lata nie pracowałam, przed dwa nie mogłam mówić i się dopiero tego uczyłam. Poszłam do "Top Model", podczas którego udało mi się zbudować swoją pewność siebie i nauczyłam się radzić sobie z oceną ludzi - dodała Markowska

Gratulujemy siły i determinacji w walce!