Kuba Wojewódzki jest aktywny w mediach społecznościowych, a na swoim instagramowym profilu ma spore grono obserwatorów. Dziennikarz słynie nie tylko z publikowania odważnych fotek partnerek, ale też z odważnych komentarzy, którymi raczy hejterów.

Kuba Wojewódzki pozuje z nagą kobietą

Niedawno na Instagramie Kuby pojawiło się zdjęcie, na którym reklamuje on produkt wybielający zęby. Tematem przewodnim fotki nie jest jednak wcale pierwszy plan. Na łóżku znajdującym się za Wojewódzkim leży naga kobieta i to właśnie tło zwróciło uwagę obserwatorów. Trudno powiedzieć, czy jest to sprytny chwyt marketingowy, czy też chęć zwrócenia na siebie uwagi. Prawdą jest jednak, że Kuba nie po raz pierwszy pokazał zdjęcie tajemniczej kobiety w negliżu.

W nocy tradycyjnie błyszczę najbardziej... - czytamy w opisie.

A co na to fani? Jak zwykle zachwyceni. Tym razem jednak nie sposób ocenić, czy bardziej specyficznym humorem prezentera, czy jego towarzyszką. Internauci potrzebowali niespełna kilku chwil, by zalać zdjęcie komentarzami. Oczywiście pozytywnymi.

Kuba jesteś jedyny w swoim rodzaju i dlatego Cię kocham.

Takie życie to ja rozumiem, pozdrawiam.

Mistrz reklamy, ledwo Pana zauważyłem - pisali pod zdjęciem obserwatorzy.

Już jakiś czas temu tajemnicza kobieta ze zdjęć Kuby została okrzyknięta nową dziewczyną dziennikarza. Ostatnio towarzyszyła mu w nadmorskich wojażach, a showman podzielił się wykonanym na plaży zdjęciem jej autorstwa. Na obecność wskazywał nie tylko opis fotografii, ale też widoczny cień kobiety.