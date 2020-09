Maja Bohosiewicz zorganizowała mężowi urodziny. W trakcie imprezy wskoczyła w suknię ślubną

Maja Bohosiewicz to jedna z naczelnych polskich influencerek i "instamam". Należy jednak do grona tych pań, które nie pokazują twarzy pociech. Nie zmienia to faktu, że w sieci odnalazła gros wiernych odbiorców, którym relacjonuje swoje życie. W niedzielę opublikowała na przykład nagrania z urodzinowej imprezy męża. W pewnym momencie wskoczyła w suknię ślubną, a po chwili miał ją na sobie sam solenizant.

Maja Bohosiewicz celebruje urodziny męża w sukni ślubnej i w towarzystwie Zosi Zborowskiej przebranej za stewardessę

Na imprezie urodzinowej Tomasza Kwaśniewskiego pojawiło się sporo gości. Wśród nich dostrzec mogliśmy Zosię Zborowską i Andrzeja Wronę. Aktorka przebrała się za stewardessę, a siatkarz za gangstera (?). O wiele więcej uwagi przyciągały jednak przebrania Bohosiewicz i jej męża. Na początku imprezy mieli na sobie czarne codziennie wdzianka, a potem... suknię ślubną. Nie, to nie żart. Najpierw paradowała w niej sama aktorka, a później przyodział ją solenizant.

Pod zdjęciami na Instagramie nie zabrakło komplementów pod adresem pary.

Pięknie razem wyglądacie.

Wznosicie się razem ponad chmury jak najdłużej!

Maja Bohosiewicz i Tomasz Kwaśniewski sformalizowali swój kilkuletni związek na przełomie 2018 i 2019 roku (dokładnie w noc sylwestrową). Nikt nie spodziewał się, że para zamierza się pobrać, jednak dziś z pewnością nie żałują tej decyzji, bo patrząc na ich romantyczne zdjęcia, widać, że bardzo się kochają.

