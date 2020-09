Izabela Janachowska otwiera nowy biznes. Będzie jakby luksusowo

Izabela Janachowska z mężem Krzysztofem to para, która stara się maksymalnie wykorzystywać pieniądze do biznesowych inwestycji. Ona zarabia na prowadzeniu salonu ślubnego, z kolei on zajmuje się produkcją świec i jest jednym z największych producentów tego elementu wystroju w Europie. Nie da się ukryć, że milionowe dochody przekładają się na luksusy, na które pozwala sobie para - mają w swoim garażu wiele godnych pozazdroszczenia aut, postanowili więc, że warto i z tego czerpać korzyści finansowe i zdecydowali się, że będą je wypożyczać. Wkrótce otworzą nowy samochodowy biznes.

Izabela Janachowska otwiera nowy biznes

Izabela Janachowska na co dzień zajmuje się planowaniem wesel. Jej usługi nie należą jednak do najtańszych, często korzystają z nich bowiem celebrytki i gwiazdy. Tym razem Iza poszła o krok dalej i postanowiła, że do ślubnej oferty doda kolejny punkt, z którego można skorzystać.

Chodzi o wypożyczenia auta na ważną uroczystość. Na jej stronie interntowej znalazła się zakładka Luxury Dream Cars. Jak wskazuje opis, skorzystanie z aut to tylko jeden z przywilejów - można skorzystać również z profesjonalnego kierowcy, cokolwiek może to oznaczać. Nie jest to jednak dodatkowa opcja, ale odgórnie przypisany koszt.

W ofercie są ekskluzywne limuzyny takie jak Bentley Mulsanne, Bentley Azzure, Bentley Bentayga, Mercedes Maybach, czy Rolls-Royce Phantom. Stawiamy na unikatowe samochody, niedostępne u konkurencji - czytamy na stronie.

Janachowska zdradziła w "Fakcie", że niektóre z aut są unikatowe i już się ich nie produkuje.

One świetnie sprawdzają się jako samochody do ślubu, gdyż są przestronne, mają dużo miejsca z tyłu, dzięki czemu panny młode w sukniach ślubnych będą się czuć komfortowo – tłumaczy Iza

Ceny wypożyczenia ekskluzywnego auta u Izy Janachowskiej wahają się między trzema, a dziesięcioma tysiącami złotych.

Skorzystalibyście z "luksusowej" wypożyczalni?