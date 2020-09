Karolina Pajączkowska z fałdką na brzuchu. "W ciąży Pani jest?". Rozbrajająco szczera odpowiedź

Karolina Pajączkowska pod koniec sierpnia została skrytykowana za dekolt. Gdy dołączyła do obsady serwisu informacyjnego TVP Info, niespodziewanie wylała się na nią fala hejtu. Zarzucało się jej, że pracę w telewizji zawdzięcza urodzie. Pajączkowska jednak tłumaczyła, że rzekomo sporo dekolt prezentowany na wizji to coś zupełnie zwyczajnego i jako matka, która wykarmiła syna, ma prawo go pokazywać. Teraz jednak to nie jej biust zwrócił uwagę fanów, ale... brzuszek.

Karolina Pajączkowska z TVP śmieje się ze swojej "fałdki"

Karolina Pajączkowska cieszy się coraz większym zainteresowaniem w mediach. Wielu internautów niekoniecznie skupia się na jej pracy, ale na wyglądzie prezenterki i śledzi jej poczynania na Instagramie. Ostatnio na swoim koncie umieściła zdjęcie opatrzonej humorystycznym opisem.

To był kolejny wspaniały tydzień. A z okazji ostatniego weekendu lata - ja i moja fałdka na brzuchu życzymy Wam dużo błogiego lenistwa - podpisała fotkę prezenterka

Karolina pokazała swoją ludzką stronę i wstawiła na Instagrama "nieidealne" zdjęcie z "fałdką" na brzuchu. Mimo to wielu fanów wzdychało nad wdziękami Karoliny, zdążyły się jednak prześmiewcze komentarze w stosunku do jej "brzuszka". Nie mogło się obyć bez komentarzy o ciążę.

W ciąży pani jest?

Karolina nie wzięła tego do siebie i odpowiedziała komentarzem na temat podjadania, które może być powodem pojawienia się tego typu "ciąży".

W ciąży spożywczej od kiedy pamiętam - odpowiedziała prezenterka

Nie wszyscy jednak aż tak dobrze odebrali komentarz internauty. Niektórzy stwierdzili, że żart o ciąży jest nie tylko nietaktowny, ale i przede wszystkim niesmaczny. Warto zaznaczyć, że Karolina jest także mamą kilkuletniego chłopca, a mimo to może pochwalić się świetną sylwetką. "Fałdki" są zupełnie zwyczajne i chwalą się nimi także "fitnesiary", dlatego uwydatnienie ich przez Karolinę z pewnością nie powinno wiązać się z pytaniami o ciążę.