W mediach społecznościowych nie brakuje zdjęć idealnie wystylizowanych i wygładzonych gwiazd. Czasami przeglądając Instagram, można łatwo nabawić się kompleksów. Z jednej strony domyślamy się, że publikowane tam zdjęcia są zazwyczaj poprawiane w programach graficznych, jednak mimo to w tyle głowy marzy nam się, aby dosięgnąć pozornego ideału. Jest też druga strona medalu, bowiem wraca moda na naturalność, którą starają się promować również celebrytki. Postawa aktorki młodego pokolenia, Elle Fanning jest najlepszym tego dowodem.

Elle Fanning choruje na AZS. Pokazała blizny

Elle Fanning od lat choruje na AZS czyli atopowe zapalenie skóry. Aktorka zamieściła kilka selfie, na którym możemy zobaczyć jej niedoskonałości na twarzy, które wynikają właśnie z jej przypadłości. Sama zainteresowana nie wstydzi się tego, jak wygląda bez makijażu. Co więcej, potrafi żartować ze swojej choroby, chociażby porównując zaczerwienienie do cienia do powiek.

Egzema, ale wygląda jak cień do powiek- czytamy pod zdjęciem.

Fani są pod wrażeniem odwagi aktorki i jej dystansu do siebie, o czym dają znać w komentarzach pod fotką.

Dziękuję, że nie używasz tyle filtrów. Bardzo miło zobaczyć normalną kobietę, z normalną cerą na Instagramie. To sprawia, że o wiele lepiej czuje się sama ze sobą.

Piękna kobieta. Taka naturalna i z dystansem do siebie.

Bez względu na niedoskonałości jesteś śliczną dziewczyną - piszą pod zdjęciem.

Atopowe zapalenie skóry

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest chorobą, która charakteryzuje się przewlekłym stanem zapalnym. Ta dolegliwość nazywana jest również wypryskiem atopowym lub egzemą. Najczęściej wykrywa się ją u noworodków lub dzieci pomiędzy 6, a 7 rokiem życia. To jedna z najczęściej występujących chorób alergicznych skóry. Co ją dokładniej charakteryzuje i jak wygląda leczenie? O tym przeczytasz, klikając TUTAJ.

