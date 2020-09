Z początkiem stycznia 2020 roku w mediach gruchnęła wiadomość o odejściu księcia Harry'ego i Meghan Markle z brytyjskiej rodziny królewskiej. Niespodziewana nowina do tej pory wzbudza niemałe emocje wśród internautów na całym świecie, szczególnie Brytyjczyków, którzy są bardzo mocno przywiązani do monarchii. W marcu Meghan i Harry już oficjalnie odeszli z dworu. Po kilku miesiącach zamieszkali w położonej w Santa Barbara willi, gdzie starają się wieść nieco bardziej normalne życie. Mimo to wciąż są pod obstrzałem paparazzich i mediów, a te donoszą, że już wkrótce ich rodzina się powiększy i to o bliźnięta.

Meghan Markle jest w ciąży?

O drugiej ciąży Meghan Markle spekuluje się już od dobrych kilku miesięcy. Sama zainteresowana nie odnosi się do krążących wokół plotek, jednak sprawia to, że te jednie narastają. Ostatnio magazyn "The Globe" swoją okładkę poświecił właśnie byłej księżnej i oznajmił, że wraz z księciem Harrym spodziewają się bliźniąt. Co więcej, tabloid zdradził, że spodziewają się dwóch dziewczynek. Ponoć wybrali już nawet imiona. Wybór okazał się oczywisty, bowiem zostaną nazwane po babciach, czyli Diana i Doria.

Pozostaje nam jedynie czekać, aż sama Meghan potwierdzi te rewelacje!

