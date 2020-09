Angelina Jolie i Brad Pitt przez lata byli jedną z najgorętszych par Hollywood. Po głośnym rozwodzie ich miłość i partnerstwo przemieniły się w relację pełną konfliktów i niedopowiedzeń. Aktorzy wciąż nie mogą dojść do porozumienia w kwestii opieki nad szóstką dzieci. Jolie podobno utrudnia Bradowi kontakt z pociechami i stara się za wszelką cenę udowodnić, że jest matką pozbawioną celebryckich nawyków.

REKLAMA

Zobacz też: Angelina Jolie wybrała się z synem na kolację do ekskluzywnej restauracji. Te zdjęcia zamkną usta krytykom jej wagi

Angelina Jolie zabrała dzieci na zakupy do supermarketu

Angelina Jolie zabrała swoje dzieci na zakupy do supermarketu w West Hollywood. Aktorka starała się nie wyróżniać z tłumu i buszowała wśród szafek z produktami ubrana w czarny T-shirt i wąskie jeansy. Anonimowość zapewniała jej czarna maseczka chroniąca przed zakażeniem koronawirusem. Ex-żona Brada Pitta nie byłaby jednak sobą, gdyby nad swoją stylizacją nie postawiła "modowej kropki nad i". Do czarnego kompletu dobrała torebkę i jasne klapki - oba akcesoria z kolekcji domu mody Valentino.

Dzieci aktorki, 15-letnia Zahara, 14-letnia Shiloh i 12-letnia Vivienne, dzielnie pchały koszyk z zakupami i pomagały mamie w sprawunkach. Uroczy obrazek nie był jednak w stanie uciszyć plotek o rodzinnych niesnaskach Pittów. Zagraniczne media wciąż rozpisują się o problemie Brada i Angie z podziałem opieki nad latoroślami. Sytuacja między filmowymi Panem i Panią Smith jest napięta do tego stopnia, że ex-małżonkowie przerwali terapię, która miała pomóc im w rozwiązaniu konfliktu:

Napięcia między Bradem i Angeliną wzrosły, a terapia rodzinna już nie jest już prowadzona - podało źródło portalu US Weekly.

Zobacz też: Brad Pitt był widziany, jak wychodził z domu Angeliny Jolie. "To nie pierwszy raz, gdy razem spędzają czas w jej domu"

Pitt domaga się równego podziału prawnej i fizycznej opieki nad pociechami, jednak Jolie nie chce przystać na jego warunki. Angelina ma przystąpić do negocjacji z Pittem dopiero w momencie, gdy ten zgodzi się na wyprowadzkę dzieci z Los Angeles. 45-letnia aktorka sprzeciwia się, by jej latorośle dorastały w cieniu toksycznego Hollywood i podobno planuje przeprowadzkę do Wielkiej Brytanii.

Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia z rodzinnego wypadu Jolie na miasto. Angie stworzyła dzieciom prawdziwy azyl?