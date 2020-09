Emmy 2020: Regina King naprawdę zaszalała na "czerwonym dywanie". Nagrodę odebrała w t-shircie z przesłaniem

Podczas Emmy 2020 Regina King zamiast eleganckiej i wystawnej sukni zdecydowała się na zwykły t-shirt z mocnym przesłaniem. Odebrała w nim swoją nagrodę. "Telewizyjne Oscary" to jedna z imprez, która co roku przyciąga tłumy gwiazd. Prowadzący ceremonię Jimmy Kimmel teraz mówił jednak wyjątkowo do prawie pustej sali. Te wyjątkowe warunki na imprezie były również okazją do wyboru specyficznej kreacji.

Emmy 2020: Regina King przeszła do historii swoim wystąpieniem

Regina King podczas rozdania nagród Emmy 2020 była ubrana w nawiązującą do ruchu Black Lives Matter koszulkę z twarzą pielęgniarki Breonny Taylor. 26-latka została zabita w marcu w wyniku policyjnej interwencji. Incydent wywołał powszechne oburzenie.

Zbyt często zapomina się o czarnych kobietach, które umarły z powodu policyjnej przemocy - napisała King na Instagramie kilka dni wcześniej

Podczas gali Regina King wykorzystała chwilę na antenie i wspomniała również o głosowaniu w nadchodzących wyborach prezydenckich oraz złożyła hołd zmarłej w sobotę prawniczce i działacze społecznej Ruth Ginsburg. Słynna sędzia i ikona feminizmu miała 87 lat.

Spoczywaj w mocy, RBG - dodała w odniesieniu do sędzi Ruth Bader Ginsburg

Regina King na "czerwonym dywanie"

Gwiazda zdradziła również, co założyłaby na galę, gdyby nie specyficzne warunki tegorocznej gali Emmy. Ujawniła, że byłaby to asymetryczna, długa, niebieska sukienka, o której mówi się teraz na całym świecie.

Uważacie, że Regina dobrze wykorzystała swoje "5 minut" na gali?

