Piotr Rubik zdobył niebywałą popularność dobrą dekadę temu, kiedy to wyprodukował uwielbiany przez Polaków utwór, "Niech mówią, że to nie jest miłość". Piosenka do dziś jest nucona przez wielu, a sam muzyk spełnia się jako mąż i ojciec. To właśnie rodzinie poświęca każdą wolną chwilę. Wraz z żoną Agatą regularnie dzielą się w mediach społecznościowych kadrami ze swojego życia prywatnego. Żadne z nich nie stroni od pokazywania najbliższych. Nie inaczej było w ten weekend.

REKLAMA

Agata Rubik pokazała mamę. Fani pod wrażeniem

Niedawno na instagramowym profilu Agaty Rubik pojawiło się zdjęcie, na którym zapozowała wraz z mężem, dziećmi i mamą. To właśnie teściowa Piotra Rubika zrobiła największe wrażenie na obserwatorach.

Rosół się pyrtoli, a my na spacerku. Potem robimy knedle ze śliwkami. Miłej i rodzinnej niedzieli! PS. Tak, ta najładniejsza to moja mama - czytamy w opisie rodzinnego zdjęcia.

Rodzina wybrała się na niedzielny spacer, po którym czekało ją prawdziwe wyzwanie kulinarne - knedle ze śliwkami. W komentarzach pod zdjęciem pojawiło się wiele komplementów, zarówno pod adresem Pani Jolanty Paskudzkiej, jak i samej Agaty Rubik.

Wow! Myślałam, że to Twoja siostra!

Obie jesteście piękne i córeczki też.

Jaka matka, taka córka - pisali internauci.

Żona Piotra Rubika z pewnością odziedziczyła urodę po mamie. Przypomnijmy, Agata jest modelką, którą kompozytor poznał podczas przygotowań do wyborów Miss Polonii w 2005 roku. Trzy lata później para wzięła ślub i doczekała się dwóch córek - Heleny i Alicji.