Justyna Żyła robi co może, by słuch o niej nie zaginął. Celebrytka, która dwa lata temu rozstała się ze znanym skoczkiem narciarskim, zapragnęła być gwiazdą, a karierę rozpoczęła od nieudanego udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Następnie udzieliła kilku kontrowersyjnych wywiadów, by w końcu móc w sieci pochwalić się zmianami na swojej twarzy. Aktualnie w sieci głośno jest o związku Piotra Żyły, o którym on sam nie mówi nic. Justyna nie może być przecież gorsza i podsyca plotki, że ma partnera. Tym razem bardzo postarała się, by chyba wszyscy uwierzyli, że jej serce jest zajęte. W sieci zrelacjonowała sobotnią randkę.

Justyna Żyła pokazała, jak wyglądała jej randka z tajemniczym mężczyzną

W sobotę wieczorem Żyła zalała Instagram materiałami zrealizowanymi podczas randki. Na początku celebrytka i jej nieznany ukochany wybrali się do romantycznej knajpki w centrum Warszawy, gdzie Justynka otrzymała piękny bukiet róż. Następnie zakochani wybrali się na spacer po Starym Mieście, by ostatecznie zakończyć wieczór, oglądając film w łóżku i popijając bąbelkowy trunek. Posty zostały opatrzone hasztagami: czas randki, zakochana oraz moja miłość.

#datetime, #inlove, #mylove.

Justyna Żyła na randce screen Instagram / @justynazyla

Cóż, nie pozostaje nam więc nic innego, jak tylko życzyć szczęścia parze i czekać, aż celebrytka zechce pochwalić się partnerem. A znając jej show-biznesowe aspiracje, nie mamy wątpliwości, że ten moment nastąpi bardzo szybko.

