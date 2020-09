James Middleton, brat księżnej Kate, jest najmłodszym dzieckiem Carole i Michaela Middletonów. Do tej pory biznesmen żył w cieniu swoje siostry i skupiał się głównie na pracy. Po raz pierwszy głośno zrobiło się o nim, gdy zaręczył się ze swoją ukochaną, Alizee Thevenet. Para planowała stanąć na ślubnym kobiercu w lipcu tego roku, jednak pandemia koronawirusa pokrzyżowała im plany i ze względu na bezpieczeństwo rodziny zrezygnowali z ceremonii. Mimo to ich uczucie kwitnie, co od czasu do czasu pokazują w mediach społecznościowych. Tak było i tym razem. James pochwalił się przepięknym zdjęciem ukochanej, która zapozowała w samym bikini.

James Middleton pokazał zdjęcie narzeczonej. Wygląda obłędnie!

Fotografia w jesiennym anturażu ukazała się na Instagramie Jamesa. Alizee ma na sobie tylko skąpe bikini i kalosze.

Kiedy myślisz, że zbliża się jesień, ale wrzesień przynosi Ci falę upałów - podpisał zdjęcie Middleton.

Internauci, podobnie zresztą jak my, są zachwyceni jej figurą. Pod postem pojawiła się masa komplementów i miłych słów.

Jest szczęściarą, że ma taką figurę!

Świetny i piękny widok!

Uwielbiam plażowy look połączony z kaloszami! Twoja narzeczona jest taka fajna! - komentują.

Warto dodać, że James poznał Alizze w klubie South Kensington, gdzie był ze swoim psem - cocker spanielem (32-latek słynie ze swojej miłości do czworonogów). Alizee zwróciła uwagę na jego pupila i spytała, czy może go pogłaskać. Tak zrodziła się ich miłość, a nieco później fotoreporterzy przyłapali parę na wspólnych uściskach.