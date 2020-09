Meghan Markle, od kiedy wyszła za brytyjskiego księcia Harry'ego i została księżną, angażowała się w wiele społecznych inicjatyw. Jedną z nich było objęcie patronatem Smart Works, czyli organizacji, która zapewnia pokrzywdzonym kobietom odpowiednie ubrania, by mogły z powodzeniem wrócić do pracy. Cała idea rozpoczęła się dokładnie rok temu, kiedy Meghan dołączyła do grupy. Ciężko pracowała przez cały urlop macierzyński, by stworzyć wyjątkową kolekcję ubrań. Mimo rezygnacji przez Meghan z tytułu Jej Wysokości, Smart Works nadal działało. Ostatnio była księżna osobiście porozmawiała z kobietami, którym udało się pomóc. Jedną z nich była Polka.

Polka rozmawiała z Meghan Markle

Meghan Markle przeprowadziła wirtualną rozmowę z trzema kobietami: Karlą, Charlene i Agnieszką. Ostatnia z nich jest Polką, która od lat mieszka na Wyspach Brytyjskich. Z powodzeniem skorzystała z pomocy profesjonalistów.

Był dzień otwarty, a Smart Works miało swoje stoisko. Bardzo się spieszyłam, ale zdałam sobie sprawę, że moja rozmowa o pracę odbędzie się w następnym tygodniu, więc postanowiłam spróbować. Zwróciłam się do obecnych tam pań i zapytałam, co mogą mi zaproponować i jak mogą mi pomóc. Wszyscy byli bardzo uprzejmi i przyjaźnie nastawieni. Wysłuchali mnie, odpowiadali na moje pytania - powiedziała pani Agnieszka.

Następnie o całej idei Smart Works wypowiedziała się Meghan Markle.

Innym może wydawać się, że Smart Works dotyczy wyłącznie ubrań, ale tak nie jest. Te wszystkie rzeczy to powierzchowność, ale to, co robią dla nas, okazuje się najlepszym dodatkiem. Ubrania dodają pewności siebie, a to jedna z najważniejszych rzeczy, którą możecie zaprezentować podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

