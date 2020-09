Córka Kasi Kowalskiej kilka miesięcy temu poważnie zachorowała. Ola trafiła do londyńskiego szpitala, a polska wokalistka nie miała możliwości podróży do innego kraju przez wstrzymanie lotów. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, a 23-latka wróciła do zdrowia. Jednak długotrwałe leczenie pozostawiło w jej organizmie nieprzyjemne skutki. Z tego powodu Ola zdecydowała się znacząco obciąć włosy. Wybrała styl na tzw. "chłopaka" i trzeba przyznać, że był to strzał w dziesiątkę. Teraz córka artystki znowu zaszalała. Ponownie wybrała się do fryzjera i tym razem postawiła na nowy kolor.

Ola Kowalska ma różowe włosy

Ola opublikowała na Instagramie zdjęcie z salonu fryzjerskiego. Mimo że ostatnio przeszła znaczącą metamorfozę, to po raz kolejny odważyła się na sporą zmianę. Dziewczyna udała się do ulubionego salonu, aby pofarbować swoje ciemne włosy. Wybrała naprawdę śmiały kolor.

Pink friday - podpisała najnowszą fotkę.

W różowym kolorze włosów córka Kasi Kowalskiej wygląda świetnie! Trzeba przyznać, że był to naprawdę śmiały ruch, jednak jak bardzo trafiony. Ola wygląda w nowej fryzurze jak prawdziwa gwiazda. Podobnego zdania są również jej internetowi obserwatorzy. W komentarzach pojawiło się mnóstwo komplementów.

Kocham to! Wyglądasz świetnie.

Trochę taka Pink za czasów płyty "Can't Take Me Home".

Pink, pink, pink - pisali w komentarzach.

Myślicie, że Kasi Kowalskiej podoba się nowa fryzura córki?