Agnieszka Kaczorowska niespełna rok temu urodziła swoje pierwsze dziecko. Dokładnie 26 lipca 2019 roku na świat przyszła Emilia Pela. Od tamtej pory życie aktorki "Klanu" zmieniło się o 180 stopni i głównie skupia się na wychowaniu dziecka, co zresztą chętnie relacjonuje w mediach społecznościowych. Choć często porusza tematy związane z macierzyństwem, tym razem postanowiła podzielić się z internautami swoją metamorfozą. Aktorka po porodzie szybko wróciła do upragnionej sylwetki, co od razu zauważyli fani. Teraz postanowiła opowiedzieć o całej przemianie, która wydarzyła się na przełomie lat. Zobaczcie, jak bardzo się zmieniła.

REKLAMA

Zobacz wideo Agnieszka Kaczorowska pokazała, jak wygląda bez makijażu i filtrów z Instagrama

Agnieszka Kaczorowska pokazała, jaką przeszła metamorfozę

Agnieszka Kaczorowska przyznała, że temat metamorfozy jest bardzo obszerny. W pierwszym opublikowanym poście za pomocą zdjęć pokazała, jak zmieniła się jej sylwetka przez lata.

Czy to tylko dieta i ćwiczenia? No dobra, pora zabrać głos w temacie mojej sylwetki... tak często o nią pytacie. To bardzo złożony temat, więc będzie to seria postów. Dziś tylko wstęp w postaci pewnego porównania (przesuń i obejrzyj wszystkie zdjęcia). Mam nadzieję, że już Was trochę zainspiruję i zachęcę do dyskusji oraz „czatowania” na ciąg dalszy - podpisała zdjęcie.

Agnieszka Kaczorowska opisała dokładnie każdy rok, zaznaczając co wydarzyło się w jej życiu. Pierwsza zmiana nastąpiła w 2014, kiedy rozpoczynała pracę w programie "Taniec z Gwiazdami". Ekscytacja i treningi spowodowały, że schudła aż osiem kilogramów. Tuż po zakończeniu tanecznego show zmagała się z uczuciem pustki i brakiem treningów, które automatycznie przerodziły się w dodatkowe kilogramy. Największą "pochyłą w dół" był rok 2016, w którym aktorka przybrała na wadze aż 12 kilogramów. To zmotywowało ją do zmiany życia i zadbania o siebie. Już dwa lata później udało jej się osiągnąć nie tylko spełnienie zawodowe, ale i odnalazła miłość.

Za szczupłą sylwetką nie tylko stoją ćwiczenia i dieta, ale i poczucie spełniania życiowego. Na zamieszczonych fotografiach wyraźnie widać, że w okolicach ślubu, a także nowych wyzwań zawodowych wyraźnie promienieje.

ZAWSZE można wyglądać dobrze... tylko pytanie, czy równolegle z tym idzie zdrowie i szczęście - zakończyła swój obszerny wpis.

Internauci także zgadzają się z podejściem aktorki. Pod postem pojawiła się masa komentarzy.

Czekałam na ten cykl. Podziwiam Cię!

Szczęście, miłość i spełnienie też u mnie się sprawdza - czytamy pod postem.

Najwyraźniej to właśnie szczęście jest jej tajnym sposobem na świetny wygląd!