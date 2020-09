W dzisiejszym odcinku "Love Island" nastał trudny czas wyboru, a to oznacza, że jeden z uczestników musiał opuścić program. Trzymani w napięciu widzowie mogli wreszcie dowiedzieć się, jak potoczą się losy żądnych miłości wyspiarzy.

Wśród uczestników nie brakowało niedomówień i sporów, a u niektórych także rozwijającego się uczucia.

Co działo się w piątkowym odcinku?

Ola zarzucała Rafałowi, że spędzają za mało czasu sam na sam, ten z kolei próbował zrozumieć, jak postępować z kobietą mimo różnic między płciami, przyznał jednak, że związek idzie do przodu. Chwilę później Ola dostała wiadomość, która poprawiła jej humor. Przeprowadziła lekcję tańca, w której wzięli udział wszyscy uczestnicy. To doskonały sposób na scalenie grupy. Nikt chyba nie zaprzeczy, że każdemu się podobało.

Po odrobinie ruchu przyszedł czas na odpoczynek. Mika przyznał, że jest ostrożnym człowiekiem. Kornelia jest jednak osobą spontaniczną i energiczną. Poprzedni związek Miki skończył się z powodu zazdrości, jednak póki co Kornelia nie ma się o co martwić - dostała pozwolenie na rozmowę, a nawet dotykanie innych mężczyzn.

Alicja zasypała Kamila komplementami, jednak przyznała, że chciałaby wiedzieć, na czym stoi. Nie chce zabiegać o faceta, a on potrzebuje czasu, ponieważ boi się zranienia. Jest ostrożny, nie wpuszcza łatwo do swojego życia, a jeśli już się to zdarzy, oddaje się w pełni.

Oliwia stanęła przed wielkim dylematem. Dobrze dogaduje się z Mikołajem, ale chciałaby spać z Igorem. Zarówno Igorowi, jak i Oliwii zależy na uczuciach, ale dziewczyna dostała wolną rękę. Mimo to Igor nie zamierza zmienić zdania.

Kamil najlepiej dogadywał się z Alicją i oboje czuli, że coś może między nimi być. Czas przeparowania mógł nieźle zaskoczyć nie tylko tę parę.

Kto odpadł z programu?

Tym razem wybierali mężczyźni i to od nich zależało, która z dziewcząt miała odpaść z programu. Jako pierwszy wybierał Mikołaj. Jak przyznał, jego wybór został ukierunkowany sercem. Postawił na Oliwię. Karolina Gilon nie kryła zaskoczenia, Igor również był zdziwiony. Kolejny był Rafał. Postawił na Olę, z którą stanowi parę z najdłuższym stażem, mimo iż nie spędzają ze sobą całych dni. Następnie możliwość wyboru dostał Dominik - wybrał Julię.

W końcu przyszedł czas na Igora, który ubolewał, że Oliwia trafiła do Mikołaja. Podczas wyboru postawił więc na koleżankę. Wybrał Alicję, która spodziewała się, że wybierze ją Kamil. Mika zdecydował, że jego parą zostanie Kornelia, czyli uczestniczka, która nie była na wyspie od samego początku. To właśnie tajemniczość Miki szczególnie przypadła jej do gustu.

Ostatni wybór należał do Kamila, jednak jego partnerka trafiła do Mikołaja. Zmieszany wyborem Igora, zdecydował się na Adę, czego nikt się nie spodziewał. Karolina Gilon była przekonana, że jest mu bliżej do Oli. Niestety, to właśnie ona musiała opuścić program.