Maffashion bardzo zyskała w oczach fanów tym, że nie chwaliła się ciążą przez większość czasu jej trwania. Mimo plotek i pojawiających się zdjęć paparazzi, ona publikowała takie, na których umiejętnie ukrywała krągłości. Postanowiła to jednak zmienić dwa tygodnie przed rozwiązaniem - oficjalnie pokazała brzuch. 10 września z kolei na świat przyszedł jej syn, o narodzinach którego poinformowała dopiero po sześciu dniach. W nocy z czwartku na piątek z kolei wrzuciła do sieci film, na którym karmi chłopca.

Maffashion opublikowała nagranie, na którym karmi syna o trzeciej w nocy

Od ośmiu dni Julia spełnia się w roli mamy. Za nią z pewnością wiele nieprzespanych nocy, a to, co działo się podczas jednej z nich zrelacjonowała na InstaStories. Wprawdzie to nic wyjątkowego, ale biorąc pod uwagę fakt, że wcześniej nie była tak otwarta na tematy swojego malucha, nagranie, na którym go karmi, może zaskakiwać.

I w końcu ten filtr kiedyś pasuje. Dokładnie tak, godzina 3:11, wielka mucha uderzająca o ścianę robi akompaniament, a tu taka sytuacja. Nie śpimy! Zjedzmy jeszcze trochę — wyszeptała.

Zobacz wideo Maffashion pokazała, jak karmi piersią o 3 w nocy

Musimy przyznać, że to bardzo urocze nagranie. Mamy nadzieję, że Kuczyńska będzie publikować więcej ujęć z maluchem, aniżeli tylko tego, co chłopiec dostał od firm zaprzyjaźnionych z blogerką. Tymczasem życzymy dużo zdrówka dla BJF! Macie pomysł, jak na imię na syn Maff i Fabijańskiego?

