Większość użytkowników Instagrama lubi się upiększać na zamieszczanych właśnie tam zdjęciach. Niestety czasami zbytnio ponosi ich fantazja i nieco przesadzają z przerabianiem, co szybko da się wyłapać gołym okiem. W przypadku gwiazd show-biznesu nie jest inaczej. Czujni internauci dopatrują się wpadek, o które zresztą nie jest wcale tak trudno. Pod najnowszym zdjęciem, jakie zamieściła Natalia Siwiec, jedna z obserwatorek zwróciła uwagę na ułożenie ręki celebrytki. Podejrzewa, że ta nieco przy niej majstrowała. Co ciekawe, sama zainteresowana szybko odniosła się do podejrzeń fanki.

REKLAMA

ZOBACZ TEŻ: Natalia Siwiec komentuje swoje podobieństwo do aktorki "Dziewczyn z Dubaju". Doda nie będzie zadowolona [PLOTEK EXCLUSIVE]

Natalia Siwiec przerabia zdjęcia?

Natalia Siwiec podobnie jak Anna Wendzikowska już niejednokrotnie była podejrzewana przez fanów o nadmierne przerabianie zdjęć. Pod najnowszą fotografią nie mogło być inaczej. Tym razem obserwatorka wzięła pod lupę rękę modelki.

Natalka, przerabiałaś na tym zdjęciu rękę, którą robisz sobie zdjęcia? - spytała.

Internautka szybko doczekała się odpowiedzi od Siwiec. Modelka oczywiście zaprzeczyła. Wy też dostrzegliście na zdjęciu nadmierną przeróbkę, czy uważacie, że obserwatorka nieco przesadziła z podejrzeniami?

ZOBACZ TEŻ: Natalia Siwiec wyznaje: Byłam autostopowiczką. Modelka miała niemiłą niespodziankę po drodze na imprezę [PLOTEK EXCLUSIVE]