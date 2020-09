Rodzina Viki Gabor przerwała milczenie w sprawie pobicia. "Jest to dla nas smutne, że nie możemy się czuć bezpieczni"

11 września nieopodal jednego ze sklepów na warszawskim Mokotowie doszło do pobicia mężczyzny. Okazało się, że napadnięto ojca młodej wokalistki - Viki Gabor. Ta wraz z mamą czekała na niego przed sklepem. W międzyczasie do pań podeszło dwóch mężczyzn. Zachowywali się wulgarnie i próbowali wyłudzić od nich pieniądze. Gdy tata piosenkarki wyszedł ze sklepu i zareagował na ich agresywne zaczepki, został powalony na ziemię oraz skopany. Sprawa dotarła do mediów dopiero teraz. Wiadomo, że zajęła się policja. Właśnie głos zabrała mama Viki Gabor.

Rodzina Viki Gabor przerywa milczenie

Zdarzenie z pewnością jest trudne dla całej rodziny młodej piosenkarki. Jej mama w rozmowie z Onetem odniosła się do całej sytuacji. Przyznała, że jej poszkodowany mąż czuje się już znacznie lepiej.

Kochani, fakt jest taki, że zdarzenie z 11.09.2020 naprawdę miało miejsce. Jest to dla nas bardzo smutne, że w czasach, w których żyjemy, nie możemy czuć się bezpieczni. Na całe szczęście mój mąż czuje się dobrze, choć odniósł kilka poważnych obrażeń – dziękujemy za troskę. Z tego miejsca przede wszystkim chcieliśmy bardzo podziękować wszystkim, którzy udzielili nam tego dnia pomocy: ochroniarzowi, który zareagował na tę sytuację, policji za szybką interwencję i uchwycenie sprawców, dziękujemy medykom i przechodniom, którzy nie przeszli obojętnie i udzielili wsparcia w schwytaniu sprawców - czytamy w oświadczeniu Eweliny Gabor.

Mama Viki Gabor na końcu poprosiła o uszanowanie prywatności rodziny w tym trudnym dla nich czasie, a także wyraziła nadzieję, że sprawcy poniosą srogie konsekwencje.