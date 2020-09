Książę Louis na spacerze z księżną Kate w centrum Londynu. To jedno z jego niewielu nieoficjalnych zdjęć

Księżna Kate i książę William rzadko decydują się na zabieranie 2-letniego księcia Louisa na wielkie uroczystości czy nawet mniej oficjalne spotkania. Ostatnio jednak paparazzi przyłapali księżną w towarzystwie najmłodszego syna i to na spacerze w samym sercu Londynu.

Księżna Kate spaceruje po Londynie z księciem Louisem

Księżna Kate i książę William starają się jak mogą, by dzieciństwo 2-latka przebiegało w spokoju i z dala od ciekawskich fotoreporterów. Tym razem jednak Middleton wyraźnie miała ochotę pokazać się z nim publicznie, ponieważ miejsce, do którego się udała to jedno z bardziej obleganych w Londynie. Żonę księcia Williama i ich najmłodszą pociechę sfotografowano nieopodal Pałacu Kensington, a dokładnie w Hyde Parku, gdzie Cambridge'owie często spędzają swój wolny czas.

Kate postawiła na wyjątkowo lekki, ale jednocześnie klasyczny look z białą koszulką i wzorzystą spódnicą sięgającą łydek. Tym razem spięła również włosy w wygodny, ale schludny kok. Nie należy zapominać, że nawet tak mało oficjalne wyjścia zobowiązują do zachowania klasy, z czym księżna wyraźnie nie ma problemu.

Księżna Kate i książę Louis skomplementowani przez internautów

Pod postem na nieoficjalnym koncie rodziny królewskiej pojawiły się liczne komentarze skierowane w stronę księżnej Kate i księcia Louisa.

Wysportowana mama i wielki szef Lou Lou.

Wygląda jak przeciętna mama. Myślę, że to jej największy urok, że wygląda jak „kobiety z sąsiedztwa”.

Jedna z fanek zwróciła również uwagę na podobieństwo małego Louisa do 7-letniego brata i dziadka.

Uroczy książę Louis wygląda jak jego starszy brat i dziadek, gdy był dzieckiem.

Trzeba przyznać, że zarówno księżna Kate, jak i jej syn prezentują się nienagannie, a ich widok powoduje uśmiech na twarzy. Również dostrzegacie to podobieństwo księcia Louisa do reszty mężczyzn z rodziny królewskiej?