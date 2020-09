Leonardo DiCaprio przez wiele lat nie nawiązał żadnej poważnej relacji. Wszystko zmieniło się w 2018 roku, kiedy to wieczny kawaler Hollywood spotkał na swojej drodze Camilę Morrone. To właśnie 23-letnia argentyńsko-amerykańska aktorka zdobyła serce znanego amanta. Para stała się ulubieńcami zagranicznej prasy, a jakiś czas temu tabloidy informowały o ich ślubie, a nawet potencjalnej ciąży Morrone.

Ona tego nie potwierdza, ale jest w ciąży. Camila zaczęła nosić luźne ubrania i wygląda promiennie - zdradzał informator "New Weekly".

Teraz jednak pojawiły się zupełnie sprzeczne doniesienia. Leo i Camila mieli zrobić sobie przerwę, a wszystko przez nowy projekt aktora.

Leonardo DiCaprio znów jest singlem?

45-latek wyjechał do Oklahomy, gdzie aktualnie kręci nowy film "Killers of the Flower Moon" z Robertem De Niro. Aktor postanowił w pełni skupić się na nowym wyzwaniu i nie chce, aby coś go rozpraszało. Według tabloidu "Star", tyczy się to również jego ukochanej. Znajomy DiCaprio powiedział w rozmowie z brukowcem, że ma on sporo kwestii do zapamiętania.

Nie chce, aby go odwiedzała - skomentował.

Camila miała niechętnie zgodzić się na takie rozwiązanie. Finalnie została w Los Angeles, gdzie przygotowuje się do nowej produkcji "Daisy Jones & the Six". Nie ukrywa, że jest to dla niej niezwykle trudne. W końcu ukochany nie chce się z nią widzieć. Myślicie, że to już definitywny koniec?