Matylda Damięcka jest nie tylko aktorką, ale przede wszystkim artystką, która za pomocą swoich prac dosadnie potrafi skomentować aktualną sytuację na świecie czy w kraju. Tym razem rysowniczka wzięła na warsztat to, co dzieje się wokół osoby prezydenta i jego córki. Polacy byli bowiem zaskoczeni, kiedy do mediów dotarła informacja, że 25-letnia Kinga Duda została doradczynią społeczną w biurze prezydenta RP.

Matylda Damięcka o nowej posadzie Kingi Dudy

Matylda Damięcka znana jest z ciętego języka i trafnej riposty. Tak było też i tym razem. Na instagramowym koncie artystki znalazła się wszak grafika, którą Damięcka podpisała wymownym:

Pierwsza córa

I choć rysowniczka nigdzie na ilustracji nie zaznaczyła, że chodzi o Andrzeja Dudę i Kingę Dudę, to internauci od razu wyłapali, że prawdopodobnie chodzi właśnie o głowę naszego państwa i jego 25-letnią pociechę. Grafika przedstawia dwie postaci - nieporadnego ojca i jego córkę. Uwagę zwraca zwłaszcza dialog bohaterów. Wynika bowiem z niego, że ojciec bezrefleksyjnie powtarza wszystkie słowa córki. Bez niej jest też niczym dziecko we mgle.

Fani komentują

Pod ilustracją Damięckiej pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani nie kryli swojego zachwytu.

Mimo braku sympatii do PADa, uważam to za urocze.

Jak to pięknie ujęte!

Genialne.

W punkt - pisali.

A jak wam podoba się ilustracja Matyldy Damięckiej?