Viki Gabor padła ofiarą ataku pijanych mężczyzn. Do zdarzenia doszło na warszawskim Mokotowie, na ulicy Konstruktorskiej, wieczorem 11 września po godzinie 22. To właśnie wtedy piosenkarka udała się z rodzicami na zakupy, a gdy ojciec wszedł do sklepu, Viki z mamą, które były na zewnątrz, zostały zaatakowane przez 17-letniego Kamila T. i 18-letniego Dominika P. Mężczyźni na widok 13-letniej piosenkarki mieli użyć wobec niej wulgaryzmów oraz krzyczeli, by "oddała pieniądze" - podaje Polsat News.

Viki Gabor zaatakowana przez nastolatków

Nagle ze sklepu wyszedł ojciec Viki, który stanął w obronie córki. Mężczyźni powalili 49-letniego ojca wokalistki na ziemię i zaczęli kopać. Całe zdarzenie zauważył pracownik ochrony, który pobiegł pomóc bitemu mężczyźnie. O zdarzeniu poinformował też policję. Nastolatkom udało się zbiec z miejsca rozboju, jednak po chwili zostali złapani.

Na stronie mokotowskiej policji pojawiła się informacja dotycząca zdarzenia przed sklepem na ulicy Konstruktorskiej. Jak podał rzecznik mokotowskiej policji podkom. Robert Koniuszy, policjanci pojawili się na miejscu kilka minut po zgłoszeniu.

Ustalili okoliczności zajścia oraz rysopisy podejrzanych. Pobitemu mężczyźnie została udzielona pomoc medyczna przez ratowników medycznych. Nie wymagał hospitalizacji - czytamy w komunikacie

Rzecznik zdradził również, że mężczyźni byli "pod działaniem alkoholu".

Viki Gabor - młoda gwiazda i piosenkarka

Viki Gabor ma na koncie liczne sukcesy muzyczne. W wieku 13-lat może liczyć na spore zarobki - w samym 2020 roku została jedną z bohaterek książki Justyny Sucheckiej "Young Power. 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat", z kolei na początku września wydała swoją pierwszą płytę "Getaway (Into My Imagination)" oraz zasiadła w jury pierwszego półfinału "Szansy na sukces" wyłaniającego reprezentanta Polski w 18. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci.