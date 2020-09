Kuba Wojewódzki został zapytany o zaproszenie Patryka Vegi do programu. Reżyser nie będzie zadowolony z odpowiedzi

Kuba Wojewódzki ruszył z kolejnym sezonem swojego talk-show. Za nami już pierwsze dwa odcinki, w których gościli m.in. Marek Niedźwiecki, Viki Gabor, czy bracia Collins. Samozwańczy król TVN zapowiedział na Instagramie już kolejne spotkanie na jego kanapie, co skłoniło jedną z internautek do podpytania się o zaproszenie Patryka Vegi. Showman szybko i dosadnie odpowiedział, z czego fanka i sam reżyser z pewnością nie będą zadowoleni.

Kuba Wojewódzki o Patryku Vedze

Patryk Vega to bez wątpienia jeden z najbardziej rozchwytywanych reżyserów w Polsce. Do jego filmów można mieć wiele zastrzeżeń, jednak nie można odmówić mu sukcesu kasowego i doskonałej promocji. Sam zainteresowany budzi równie dużo emocji, co jego dzieła. Często udziela wywiadów, jednak jak się okazuje, na kanapie Kuby Wojewódzkiego raczej nie zasiądzie, o czym przekonała się jedna ciekawska internautka.

Kuba, kiedy zaprosisz Patryka Vegę?- spytała.

Na odpowiedź Kuby Wojewódzkiego nie trzeba było długo czekać. Dziennikarz odpowiedział konkretnie i dosadnie.

Nigdy- odparł Wojewódzki.

Jak się okazuje, fani kontrowersyjnego reżysera nie mają co liczyć na jego wywiad na kanapie Kuby Wojewódzkiego. Myślicie, że Patrykowi Vedze będzie z tego powodu smutno?

