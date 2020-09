Anna Lewandowska ma za sobą kilkanaście dni prawdziwego urlopu. Razem z Robertem i córkami wyleciała za granicę i odpoczywała od codzienności. Opalała się, pływała na jachcie, ale nie zapomniała o treningach, a co ważniejsze o tym, by wszystkim pochwalić się fanom. Teraz wróciła do codziennych zadań i w social mediach zareklamowała pewien produkt. To jej must have w walce z wysuszonymi od promieni słonecznych włosami!

Anna Lewandowska reklamuje mgiełkę, a fani piszą, że ma jaśniejsze włosy

Trenerka opublikowała na instagramowym koncie nowe selfie. Zapozowała do niego w artystycznie "rozwalonych" naturalnie włosach i zareklamowała ulubiony produkt ze swojej firmy.

Czas na regenerację! Ostatnio mówiłam Wam, że ruszam z cyklem: Czy wiesz, że droga do życia? Dosłownie! Dzisiaj na tapecie mój tip odnośnie regeneracji włosów po wakacjach.

Pod komentarzem fanki dzieliły się swoimi sposobami na wysuszone włosy, jak i pisały, że fryzura Any jest nieco inna. Nie ma się czemu dziwić, w końcu włosy jaśnieją podczas pobytu na słońcu, a "Lewa" przebywała na nim ostatnio bardzo często.

Ale jasne już są [włosy].

Jak ładnie naturalnie!

Kurczę, jakie gęste włosy, jak z bajki, bo takie aż mało spotykane. Miłego wieczoru.

Czy Was również zachwycają naturalne i rozjaśnione włosy Anny?

