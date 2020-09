Królowa Letizia w różowej sukience z rozcięciem i wysokich szpilkach. Co za figura! Nie możemy się napatrzeć

Królowa Letizia ma szansę stać się uznana za największą ikonę mody wśród monarchiń. Niedawno zjawiła się na inauguracji roku szkolnego w stylizacji złożonej z bluzki z baskinką i czarnych spodni, która wyeksponowała jej umięśnioną sylwetkę. Zdjęcia zobaczycie TUTAJ. Teraz wzięła udział w oficjalnym wydarzeniu i znowu zachwyciła stylizacją.

Królowa Letizia jak lalka Barbie

Królowa zjawiła się z mężem na uroczystości w Saragossie, podczas której świętowano 125. rocznicę pierwszego wydania gazety codziennej "Heraldo de Aragón". Miała na sobie różową sukienkę za kolano, eksponującą ramiona. Ozdabiał ją rząd guzików przy kieszeniach oraz pasek w talii. Całość uzupełniła mała torebka w podobnym odcieniu oraz szpilki na dość wysokiej szpilce. Letizia wyglądała elegancko i z klasą, a kolor stylizacji wyróżniał ją z tłumu. Filip VI miał na sobie niebieski garnitur, pod który założył białą koszulę, różowy krawat oraz czarne buty.

Kreacja podkreśliła świetną sylwetkę królowej. Od razu widać, że Letizia nie oszczędza się na siłowni. Od lat ćwiczy regularnie (mówi się, że codziennie), do tego uprawia jogę oraz korzysta z pomocy trenera personalnego. Odżywia się zdrowo i stara się kupować produkty ekologiczne. Unika węglowodanów rafinowanych takich jak: biały chleb, makarony, ryż czy ciastka. Rzadko sięga po kapustę, rośliny strączkowe, które powodują wzdęcia. Spożywa za to dużo warzyw i owoców, pije dużo wody, unika alkoholu. Potrafi odmówić kieliszka wina również na branżowych imprezach. Jednak od czasu do czasu sięga po czekoladę, która jest jej dużą słabością.