W środę odbyło się Śniadanie Prasowe Teatru TV. Na imprezie zjawiło się sporo gwiazd, w tym Radosław Pazura. Aktor zaskoczył nowym wyglądem. W takiej fryzurze chyba jeszcze nigdy go nie widzieliśmy. Na ściance zaprezentował efekty swojej metamorfozy.

Radosław Pazura w nowej fryzurze

Radosław Pazura od lat nosił krótko przystrzyżone włosy. Był wierny jednemu wizerunkowi. Jednak najwidoczniej okres, kiedy salony fryzjerskie były zamknięte, mocno wpłynął na aktora. Możemy się domyślać, że nie oddawał się on w ręce żony i zdecydował się zapuścić włosy. Najwidoczniej w takim wydaniu poczuł się naprawdę dobrze i do tej pory nie ściął pasm. Musimy przyznać, że choć na pierwszy rzut oka można go nie rozpoznać, to jednak nowy image jest dość korzystny. Na pewno Radosław Pazura przyciąga wzrok i wzbudza zainteresowanie. Zdjęcia zobaczycie w naszej galerii.

Pazura dołączył do gwiazd, które w ostatnim czasie zdecydowały się na zmianę. Znacznie większą grupę stanowią kobiety. Niedawno żona brata aktora, Edyta Pazura, zrezygnowała z blondu i teraz jest ruda. Na przyciemnienie koloru zdecydowała się m.in. Paulina Sykut-Jeżyna. Pogodynka wybrała chłodniejszy odcień blondu, a efekty możecie zobaczyć TUTAJ. Kilka tygodni temu także inna celebrytka zrezygnowała z jasnego koloru - Maffashion. Blogerka przefarbowała się na ciemny brąz. Do grona brunetek dołączyła za to Anna Kalczyńska. Niestety, ta zmiana nie za bardzo przypadła do gustu jej fanom, którzy uważają, że dodała sobie lat.

