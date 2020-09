Oliwia Bieniuk pozuje w majtkach w nowej sesji. "Wciąż nie mogę uwierzyć, że jestem na okładce"

Oliwia Bieniuk coraz mocniej zaznacza swoją obecność w polskim show-biznesie. 17-letnia córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka postanowiła pójść w ślady mamy i już stawia pierwsze kroki w aktorstwie. Ostatnio zagrała u boku Andrzeja Grabowskiego i Piotra Cyrwusa w krótkometrażowym filmie "JAK nie ZGUBIĆ SIEBIE". Internauci wyjątkowo ciepło przyjęli jej debiut. Krótko po premierze filmu Oliwia Bieniuk udzieliła pierwszego wywiadu, w którym wspomniała zmarłą matkę, opowiedziała o planach na przyszłość i relacji z Martyną Gliwińską.

Rozmowie dotyczącej planów zawodowych i życia rodzinnego towarzyszyła sesja okładkowa. Oliwia Bieniuk pozowała w urokliwej scenerii, a efektami sesji pochwaliła się w sieci. Na swoim profilu na Instagramie Bieniuk opublikowała zdjęcie na plaży, do którego pozuje w majtkach i swetrze z krótkim rękawem. Nastolatka przyznaje, że wciąż nie może uwierzyć w to, co dzieje się w jej życiu:

Emocje jeszcze nie opadły nadal nie mogę uwierzyc?, z?e jestem na okładce @viva_magazyn . Chciałabym całej ekipe? podzie?kowac? za te przepie?kne zdje?cia i za atmosfere? jaka była na planie było cudownie. Dzie?kuje wszystkim - czytamy.

